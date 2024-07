Les connotations racistes de plantes et d'animaux interrogent les botanistes et les zoologistes

Le Congrès international des botanistes, qui se déroule à Madrid jusqu'à samedi, va changer le nom de centaines de plantes à connotation raciste. Les zoologistes, en revanche, ont refusé une nouvelle nomenclature. Le scarabée Hitler et le papillon Mussolini garderont donc leur nom.

L'espace public est de plus en plus sensible au problème de la décolonisation, par exemple avec la statue de David de Pury à Neuchâtel ou le bâtiment Carl Vogt à l'Université de Genève. C'est au tour des botanistes de secouer leur nomenclature lors de leur Congrès à Madrid. Des noms de plantes avec des connotations racistes ou en hommage à un personnage historique esclavagiste seront modifiés de manière rétroactive.

Par exemple, le nom de Caffra, terme péjoratif qui vient de l'arabe et utilisé comme une insulte raciste durant l'apartheid en Afrique du Sud, était utilisé pour désigner l'arbre Erythrina caffra. Désormais, les botanistes ont décidé de le nommer Erythrina affra en supprimant sa première lettre. Quelque 200 noms contenant le terme "caffra" contenant le terme "caffra" seront ainsi modifiés.

Les zoologistes continueront de parler de "Scarabée Hitler"

Bien que le débat soit ouvert, cette correction est bien la seule consentie par les botanistes. Pas question de revenir sur toutes les autres dénominations racistes qui pourraient choquer. Cependant, ils ont accepté de modifier leur système de nomenclature dès 2026, afin d'éviter l'introduction de nouveaux noms offensants. Le vote pour mettre une commission spéciale en place a été accepté.

Une photo du Anophthalmus hitleri, le scarabée Hitler. [KEYSTONE - MATTHIAS SCHRADER]

Cette décision contraste avec celle des zoologistes, qui ont refusé toute modification de leur nomenclature. Ils parleront donc toujours du scarabée Hitler et du papillon Mussolini.

Valérie Demon/itg