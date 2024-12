Les climatologues susciteraient davantage de défiance que les autres scientifiques, selon une étude

Les climatologues inspireraient légèrement moins de confiance que les spécialistes d'autres disciplines scientifiques, relève une étude internationale en prépublication. Ses auteurs soulignent l'effet de campagnes visant à saper les discours pro-climat et établissent un lien avec une orientation politique à droite.

La confiance dans les scientifiques constitue une base importante pour l'approbation de solutions scientifiques aux grands problèmes sociaux. Et de manière générale, celle-ci est plutôt bonne: les gens croient en la science et les scientifiques sont généralement considérés comme plutôt dignes de confiance, indique l'équipe ayant réalisé cette étude auprès de 70'000 personnes dans 68 pays.

Mais alors que le changement climatique constitue l'un des principaux défis contemporains, dans la plupart des pays étudiés, les participants et les participantes à cette étude accordaient une confiance légèrement moins importante aux climatologues (3,5 sur 5) qu'à la moyenne des scientifiques dans leur ensemble (3,62). Les auteurs et autrices relèvent toutefois une variation notable d'un pays à l'autre.

Contre-offensive et lobbyisme

"Un contre-mouvement de lutte contre les politiques climatiques a activement cherché à saper la confiance dans les climatologues et leurs découvertes, ce qui a pu contribuer à une moindre confiance (...), en particulier chez les conservateurs", relève le texte publié dans une version "preprint" (qui n'a pas encore été revue et validée par les pairs).

"Certains messages que la science climatique véhicule peuvent être moins appréciés par la population. Par ailleurs, on sait qu'il y a quand même des campagnes de désinformation importantes qui ont été financées par les lobbies pétroliers", abonde Sonia Seneviratne, climatologue à l'École polytechnique fédérale de Zurich, lundi dans La Matinale de la RTS.

Davantage de scepticisme à droite

Parmi les facteurs pouvant expliquer cette différence de perception, l'étude s'est penchée sur l'impact des idéologies politiques. Selon les résultats, une inclinaison politique de droite est associée à une plus forte méfiance envers les climatologues, en moyenne mondiale et spécifiquement dans une trentaine de pays, en particulier dans les pays occidentaux.

"Ces résultats concordent avec l'idée que le conservatisme est associé à la méfiance envers la science du climat, les climatologues et les scientifiques en général", commentent les auteurs. Toutefois, dans une petite quinzaine de pays, une orientation politique de droite est un prédicteur positif de la confiance envers les climatologues.

Confiance dans les sciences qui favorisent la production économique

Les chercheuses et les chercheurs avancent plusieurs explications à ces nuances, notamment les différences de discours des gouvernements d'un pays à l'autre.

>> La liste des pays étudiés et leurs résultats : Lecture du graphique: les pays sont classés par ordre de confiance envers les scientifiques en général. L'écart entre les deux points indique la différence entre l'évaluation des climatologues et celle des scientifiques en général. Les droites verticales verte et rose fixent les moyennes. Lorsque la valeur p sur la colonne de droite n'est pas accompagnée d'un astérisque, la différence entre les deux points n'est pas suffisamment significative pour être considérée comme établie.

Par ailleurs, "des recherches antérieures ont montré que le conservatisme est associé à une plus grande confiance envers les scientifiques dans les disciplines qui favorisent la production économique (comme les sciences industrielles ou agricoles), mais à une moindre confiance dans des domaines plus politisés, comme la climatologie ou l'océanographie qui étudient les impacts de la production économique sur l'environnement".

Investir davantage dans l'éducation et l'information

En matière de confiance envers les climatologues, la Suisse se situe légèrement au-dessus de la moyenne mondiale, mais reste loin des meilleurs. "C'est vrai que c'est inquiétant, surtout par rapport à d'autres pays où on estime que la population a probablement moins d'éducation", souligne Sonia Seneviratne.

"J'ai deux enfants qui sont à l'école et je vois que l'information qu'ils reçoivent au niveau du changement climatique dépend beaucoup des enseignants. Donc on pourrait imaginer avoir plus de matériel didactique au niveau des écoles et peut-être aussi que la Confédération investisse davantage sur l'information de la population en général. C'est important parce que dans une démocratie, si la population n'est pas bien informée, elle ne peut pas prendre des décisions en connaissance de cause", estime-t-elle encore.

S'ils invitent à la prudence sur leurs conclusions, les auteurs de l'étude estiment que "la confiance moindre dans les climatologues peut refléter les efforts réussis (...) pour semer le doute sur l’intégrité des climatologues et de leurs conclusions" et que "ce manque de confiance peut aider à expliquer pourquoi il n'y a pas eu suffisamment de mesures sur le changement climatique".

Sujet radio: Zoé Decker

Article web: Pierrik Jordan