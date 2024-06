Le vaisseau Starship réussit à amerrir au terme d'un vol test

Le vaisseau spatial Starship, destiné à des voyages vers la Lune et Mars, a pour la première fois réussi à amerrir jeudi, au terme de son retour dans l'atmosphère terrestre, a fait savoir SpaceX. Son vol test a duré environ une heure et il s'agissait du quatrième décollage de cette mégafusée.

"Amerrissage confirmé!" a écrit l'entreprise du milliardaire Elon Musk sur le réseau social X. Des images retransmises en direct par des caméras fixées au vaisseau ont montré une couche de plasma formée autour de celui-ci: "On peut voir des bouts du véhicule s'envoler", a déclaré l'un des commentateurs de SpaceX, peu avant l'amerrissage.

Le décollage de ce quatrième vol test de Starship a eu lieu à 7h50 (14h50 en Suisse) de la base spatiale Starbase de SpaceX, à Boca Chica, dans l'extrême sud du Texas.

Deux étages

La fusée est composée de deux étages: l'étage de propulsion Super Heavy et, au-dessus, le vaisseau Starship, qui donne par extension son nom à la fusée entière. Celle-ci, la plus grande et plus puissante du monde, mesure au total 120 mètres de haut.

Quelques minutes après le décollage, Super Heavy s'est détaché du vaisseau et a entamé son retour vers la Terre. Pour la première fois, il a ensuite réussi un amerrissage dans l'océan Indien a annoncé SpaceX. Le vaisseau a lui continué sa route jusqu'à atteindre l'espace. Au bout d'environ une heure, il est à son tour rentré dans l'atmosphère terrestre, à environ 20'000 km/h. Cette vitesse provoque des frictions pouvant faire monter la température jusqu'à environ 1400 degrés, selon SpaceX.

Un véhicule "amélioré"

Durant son dernier vol il y a moins de trois mois, le vaisseau avait aussi largement dépassé la frontière de l'espace, mais son signal avait été perdu 49 minutes après le décollage, au moment de sa redescente vers la Terre. La cause a été identifiée comme étant la perte de contrôle de son orientation en vol en raison de valves bouchées, a expliqué SpaceX. Plusieurs "améliorations" du véhicule ont été ajoutées depuis.

Le premier vol d'essai avait été réalisé en avril 2023. Lors du troisième vol test, un essai de transfert de carburant avait été réalisé: de l'oxygène liquide avait été transféré d'un réservoir à un autre au sein de la fusée, selon SpaceX.

Mettre au point cette fonction est essentiel car pour atteindre la Lune (lire encadré), Starship devra se ravitailler en carburant une fois dans l'espace, en se collant à un autre vaisseau préalablement rempli et servant de station-service spatiale.

