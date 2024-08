"Le mpox se transmet de manière très différente par rapport au Covid"

Le virus mpox se transmet par contact physique prolongé, donc de manière très différente par rapport au Covid, a rassuré la médecin Frédérique Jacquerioz interrogée vendredi dans Forum. L'OFSP juge également "très faible" le risque d'être en contact avec ce variant.

"Le mpox se transmet par contact physique prolongé, intime, que ce soit sexuel ou non sexuel", explique dans Forum Frédérique Jacquerioz, médecin adjointe au Centre des maladies virales émergentes des HUG et médecin au Service de médecine tropicale et humanitaires. Au contraire, le Covid était "un virus respiratoire qui se propageait extrêmement rapidement entre les gens", compare la médecin.

Frédérique Jacquerioz confirme ainsi que le virus ne pourrait pas se transmettre en se donnant la main ou en travaillant à côté d'un collègue.

Pas une maladie sexuellement transmissible

L'OMS évoque une possible transmission lors de contacts sexuels. Mais il ne s'agit pas d'une maladie sexuellement transmissible dans le même sens que le VIH, précise Frédérique Jacquerioz.

Le mpox peut se transmettre avec "un contact de peau à peau que vous avez lors de contacts intimes", lorsqu'il y a une lésion sur la peau. Le virus peut également se transmettre de muqueuses à peau.

Dans certains réseaux

"La maladie circule dans certains réseaux", précise Frédérique Jacquerioz. "Avec l'émergence d'un nouveau clade en République démocratique du Congo, on a vu que le virus se transmettait à travers des réseaux où il y a des travailleuses du sexe, donc plutôt au sein de personnes qui multiplient les contacts", poursuit Frédérique Jacquerioz.

"Si vous êtes en relation stable avec quelqu'un et que la personne n'est pas elle-même à risque, il n'y a pas de souci", conclut la médecin, rappelant qu'il y a plusieurs clades, donc plusieurs virus de mpox.

Interview radio: Coralie Claude

Adaptation web: Julie Liardet