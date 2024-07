Le loup a-t-il (encore) peur de nous?

Le loup s'approche parfois au cœur de nos villes et villages: doit-on en avoir peur? Comment faire face à ce prédateur? Comment vit-on lorsqu'on habite sur son territoire? La websérie Bêtes noires est partie sur ses traces pour une aventure entre mythes, préjugés et réalité.

En Suisse, difficile de trouver un animal qui fait plus parler que le loup. Et pour cause: leur nombre a explosé ces dernières années pour atteindre un pic à la fin de l'année dernière. Avant de redescendre à 232 individus au printemps 2024; c'est presque dix fois plus qu'il y a dix ans.

Ces dernières années, le nombre de loups a explosé en Suisse. [RTS]

Conséquence de cette augmentation, on observe aujourd'hui un phénomène jusqu'alors inhabituel: une proximité entre ce prédateur et les êtres humains, voire une certaine accoutumance. Des vidéos de loups peu farouches postées sur les réseaux sociaux font surgir une évidence: le canidé vit désormais près, tout près de nous. Cette cohabitation plus dense suscite un vif débat de société et relance la question – et le risque – d'une attaque sur un être humain.

Les loups empruntent souvent les mêmes routes et chemins que nous pour se déplacer. [Julien Regamey]

Balade au centre-ville

Parmi les vidéos amateurs marquantes qui ont circulé sur les réseaux, il y a d'abord eu le cas, en 2017, d'une promenade nocturne d'un loup à Bulle (FR), ville de 27'000 habitants. En 2022, dans le val d'Anniviers (VS), une femme se baladant avec son chien aurait été suivie "sur près de 200 mètres par le loup", assure-t-elle. L'année passée, la visite d'un canidé dans un quartier résidentiel de Monthey avait fait grand bruit. Enfin, en janvier 2024, un loup solitaire se baladait tranquillement, en plein jour, dans les rues du Brassus, à la vallée de Joux (VD).

Un loup s'est approché à plusieurs reprises des humains, dont une fois à deux mètres. Manuela von Arx, spécialiste du loup, KORA

Les êtres humains pas au menu

Malgré le caractère insolite – et impressionnant – de ces rencontres, il n'y aurait pas de quoi s'inquiéter: "C'est atypique, mais ça peut arriver", explique Manuela von Arx, spécialiste du prédateur pour KORA, une fondation qui se préoccupe de l'écologie des carnivores et de la gestion de la faune sauvage. "Le loup ne considère pas les humains comme une proie. Il ne va pas s'approcher volontairement, même si ce sont des enfants".

"Loup audacieux" abattu

Mais il arrive qu'un loup manifeste un comportement étrangement peu farouche à plusieurs reprises: "On considère alors cet individu comme un loup audacieux ou hardi", poursuit la spécialiste, faisant référence à un incident survenu en janvier 2022 – le premier du genre en Suisse – dans la commune de Sumvitg, aux Grisons.

Un loup au comportement jugé inadéquat a été abattu. [RTS]

"Un loup s’est approché plusieurs fois des humains, dont une fois où il a suivi une personne à deux mètres. Et là, les autorités ont tiré cet individu", conclut-elle.

Deux morts en vingt ans

Même si elles sont extrêmement rares, des attaques de loups sur l'être humain restent possibles. En Suisse, aucun cas n'est jusqu'à aujourd'hui à déplorer. Selon une étude qui fait référence, ce phénomène est très rare en Amérique du Nord et dans l'Union européenne: quatorze personnes ont été victimes d'une attaque, dont deux mortellement, entre 2002 et 2020.

A l'échelle mondiale, en revanche, la donne est différente: 489 attaques ont été répertoriées durant la même période, dont 26 mortelles. A noter que la grande majorité d'entre elles sont le fait de loups enragés.

Galerie photo sur le loup de la websérie "Bêtes noires" [Julien Regamey]

