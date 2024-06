Le journaliste de la RTS radio Silvio Dolzan est décédé à 65 ans

Homme de radio à la voix grave, chaleureuse et inimitable, Silvio Dolzan s'est éteint dans la nuit de mercredi à jeudi dans un hôpital vaudois des suites d'un cancer. Ce passionné du métier de journaliste jusqu'au dernier jour était âgé de 65 ans; il était parti en retraite l'an dernier.

"C'était un collègue extrêmement gentil. Il y avait beaucoup de douceur chez Silvio", a dit Laurence Froidevaux à l'antenne de CQFD durant l'hommage qui lui était rendu sur l'antenne de RTS La Première: "Il aimait beaucoup transmettre le métier. C'était quelqu'un de curieux et de passionné."

"On l'appelait parfois 'Tonton Silvio'," se remémore Sarah Dirren, et de rappeler, amusée: "Il était un grand défenseur de Néandertal qu'il tenait à réhabiliter, car ce n'était pas 'une grosse brute épaisse'." Pour sa collègue journaliste à CQFD, son moteur, c'était la curiosité: "Il disait: 'Chaque fois que je passe la porte de la radio, je sais que je vais apprendre quelque chose': il était comme un gamin quand il disait cela!"

Silvio Dolzan avait commencé sa carrière en presse écrite, puis avait été pendant de longues années un journaliste de l'actualité radio, avant de participer à une émission nommée "Impatience" sur La Première. Ensuite, il avait rejoint CQFD, émission pour laquelle il a réalisé nombre de reportages, d'interviews et de chroniques, durant onze ans.

Stéphane Gabioud, l'un des producteurs de l'émission scientifique, se souvient de sa voix "si ronde, si rassurante" et de sa "présence bienveillante au bureau comme à l'antenne". Et d'ajouter: "Silvio aura tant apporté à l'équipe et je crois que nous avons toutes et tous ressenti un vide quand il est parti à la retraite, il y a maintenant une année."

Silvio Dolzan était notamment un passionné d'espace et d'astronomie, en plus de météorologie et de climatologie, "à ne pas confondre", précisait-il toujours.

Tout à gauche, Silvio Dolzan, aux côté de Huma Khamis, Stéphane Délétroz, Sarah Dirren, Bastien Confino et Stéphane Gabioud, lors du 10e anniversaire de l'émission CQFD, le 7 septembre 2022. [RTS - Philippe Christin]

Ses collègues ont rediffusé ce jeudi un reportage qui l'avait particulièrement marqué, en octobre 2012 (à écouter en tête d'article): un vol à bord d'un Airbus Zéro-G qui effectuait des paraboles afin d'expérimenter l'impesanteur. Un état de microgravité qu'il avait vécu pendant vingt-deux secondes à 6000 mètres de haut, à une vitesse de 835 km/h: "C'est totalement indescriptible", disait-il alors au micro, très enthousiaste. "Franchement, c'est difficile de trouver les mots justes! Ce n'est pas comme dans une piscine où l'on flotte: là, on est bien dans toutes les positions." Puis il avait diffusé son reportage empreint d'émotion: "J'ai un peu les jetons, je dois l'admettre!"

Bon vol en apesanteur, Silvio!

Stéphanie Jaquet et toute l'équipe de CQFD