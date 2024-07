Le géant du streaming vidéo Netflix continue à gagner des millions d'abonnés

Netflix a gagné plus de huit millions de nouveaux abonnés au deuxième trimestre, un résultat bien meilleur que les quelque cinq millions attendus par le marché, après déjà deux trimestres de croissance soutenue.

Le pionnier du streaming a aussi dépassé les attentes de Wall Street avec 9,56 milliards de dollars de revenus, dont il a dégagé 2,15 milliards de bénéfice net, selon son communiqué de résultats publié jeudi.

Le groupe californien avait pourtant prévenu que ces gains d'abonnés seraient plus faibles au printemps, après avoir commencé 2024 sur les chapeaux de roues avec 13 millions d'abonnements supplémentaires engrangés pendant la saison des fêtes et plus de 9 millions pendant le premier trimestre.

A partir de 2025, Netflix ne divulguera cependant plus ce chiffre tous les trois mois, pour se concentrer sur les mesures "d'engagement" de l'audience (temps passé à regarder des contenus), qui reflètent mieux la capacité de la plateforme à fidéliser et séduire, selon la direction de l'entreprise.

Concurrence avec YouTube

Sur ce terrain, Netflix n'affronte pas seulement ses concurrents directs (Disney, Apple, Amazon, Max, etc.) mais aussi les nombreuses plateformes de streaming et divertissement, de YouTube aux jeux vidéo en passant par TikTok et les chaînes de télévision.

En mai par exemple, YouTube était ainsi le premier service de streaming aux Etats-Unis, avec près de 10% de parts de marché dans le secteur de la télévision, selon l'institut Nielsen.

Netflix est arrivé en deuxième position avec 7,6%, notamment grâce au début de la diffusion de la troisième saison de Bridgerton. Et YouTube avait quasiment un quart de l'audience totale au sein des plateformes de streaming seules.

Baisse de l'utilisation mensuelle

"La domination du marché par Netflix montre des signes d'affaiblissement", estime Mike Proulx, vice-président de Forrester. Selon une étude de ce cabinet, c'est "le seul grand diffuseur qui a vu son utilisation mensuelle diminuer parmi les adultes américains en ligne en 2024".

La politique plus stricte sur le partage des comptes entre utilisateurs et le lancement de l'abonnement moins cher avec de la publicité ont réussi au vétéran du secteur.

Cap sur le direct

Netflix a mis les bouchées doubles dans les événements diffusés en direct. La plateforme a ainsi passé un accord de diffusion sur dix ans avec la ligue professionnelle américaine de catch WWE, moyennant 5 milliards de dollars, et elle diffusera en direct samedi un match de boxe entre le YouTubeur et apprenti boxeur Jake Paul et la légende des rings Mike Tyson.

Surtout, le groupe a acquis en mai les droits d'au moins quatre matchs de la ligue professionnelle de football américain NFL, qui auront lieu lors des trois prochains jours de Noël. La majorité des meilleures audiences de 2023 aux Etats-Unis ont été réalisées par des matchs NFL.

Le service multiplie aussi les émissions en direct dans d'autres domaines, comme l'humour. Le 3 août, il retransmettra en direct un spectacle de Joe Rogan, un humoriste très connu aux Etats-Unis.

