Le Cybathlon, des joutes visant à démocratiser les technologies d'assistance, a eu lieu à Zurich

Ce week-end à Zurich, 67 équipes venues de 24 pays se sont affrontées lors de la troisième édition du Cybathlon, une sorte de Jeux olympiques pour les personnes bénéficiant d’une prothèse électronique. L'événement met en avant les progrès des technologies d’assistance.

La compétition du Cybathlon voit des équipes s'affronter dans plusieurs catégories, différenciées selon la nature des technologies d'assistance: des prothèses de membres, des systèmes de guidage pour aveugle, des exosquelettes ou encore des robots assistants téléguidés par la bouche, une nouvelle catégorie cette année.

Grâce à un tel événement, on peut déconstruire les peurs liées à l’appropriation de ces technologies Robert Rieder, l'un des fondateurs du Cybathlon

Chacune de ces catégories exemplifie l’étendue des possibles de ces avancées technologiques dans la vie quotidienne, et ce dans une émulation de joutes qui prennent vite l’attrait de Jeux olympiques.

"Grâce à un tel événement, on peut déconstruire les peurs liées à l’appropriation de ces technologies, reconstruire la confiance et favoriser l’inclusion des patients dans la société, ce qui accroît l’acceptation de ces technologies", estime Robert Rieder, professeur à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et l'un des fondateurs du Cybathlon.

Rendre ces technologies accessibles

Le Cybathlon a aussi pour objectif de démocratiser ces avancées technologiques afin qu'elles n’en restent pas au stade de prototypes souvent complexes et chers. "Avec le temps, si beaucoup d’équipes y travaillent, la concurrence rendra ces produits meilleur marché", explique le coorganisateur de la compétition Roland Sigrist.

L'objectif est de "partager tous les plans, pour que cela puisse être fabriqué partout dans le monde Nicolas Huchet, fondateur du Cybathlon

Nicolas Huchet, autre fondateur du Cybathlon, a imaginé lui-même sa prothèse, en ayant pour objectif d'en faire une version inclusive la plus simple possible. Le projet a été pensé de façon à être développé avec toutes les personnes ou associations intéressées.

L'objectif est de "partager tous les plans, pour que cela puisse être fabriqué partout dans le monde", précise-t-il, avant d'ajoute: "On met l’accent sur le fait qu’il est très important que l’utilisateur ou l’utilisatrice soit au cœur du projet de réalisation de la prothèse."

Sujet TV: Olivier Dessibourg

Adaptation web: Raphaël Dubois