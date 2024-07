Le chronométrage des épreuves sportives, "un savoir-faire extraordinaire" pour le patron d'Omega

Chronométreur officiel des Jeux Olympiques (JO) depuis 1932, Omega interviendra à ceux de Paris2024 pour sa trente-et-unième performance avec toujours le même mot d'ordre: "précision incontestée", indique son patron Raynald Aeschlimann dans La Matinale mercredi. La marque horlogère suisse utilisera de nouvelles technologies pour l'occasion.

Le Comité International Olympique (CIO) a confié le chronométrage officiel des Jeux à Omega jusqu'en 2032 pour sa "réputation de précision, d'excellence et d'innovation", assure Raynald Aeschlimann, président et directeur général d'Omega, au micro de la RTS mercredi. D'autant qu'il "est fondamental et crucial pour une réussite et une crédibilité de ces compétitions sportives", d'où la mission de la marque du groupe Swatch pour les JO de Paris et ce contrat de 100 ans de "pouvoir assurer le long terme (...) et assurer les évolutions technologiques qui sont fondamentales".

Le chronométrage fait appel à un "savoir-faire extraordinaire", souligne encore l'invité de la RTS.

La technologie au service de la précision

En deux semaines, les JO de Paris accueilleront 32 disciplines et 329 compétitions. De telles épreuves nécessitent donc une fiabilité sans faille des chronomètres utilisés. Ceux d'Omega, de TAG Heuer et de Longines – qui ont également participé aux compétitions précédentes – ont une capacité à mesure au millionième "dans une précision incontestée", dit fièrement Raynald Aeschlimann, grâce à son Quantum Timer.

A Paris, il y aura 550 chronographes, (...) 900 volontaires, 300 tonnes de matériel Raynald Aeschlimann, président et directeur général d'Omega (groupe Swatch)

Pour atteindre un tel niveau de précision, les marques horlogères suivent les évolutions technologiques (voir encadré). Aux JO de Los Angeles en 1932, il n'y avait qu'un chronométreur muni de 30 chronographes, rappelle le directeur d'Omega, d'une fiabilité d'un dixième de seconde. "A Paris, ils seront 550, (...) 900 volontaires, 300 tonnes de matériel."

Les nouvelles disciplines des Jeux de 2024 sont un challenge, ajoute Raynald Aeschlimann qui cite le breakdance et l'escalade sportive. Pour cette dernière, le chronométrage a dû être adapté, comme ça avait été le cas pour la natation, rappelle-t-il. Les nageurs arrêtent eux-mêmes le chronomètre grâce à l'innovation des plaques de touche de 1967, ce qui évite les problèmes d'arbitrage qui se produisaient avant. "On est très fiers de dire que dans l'escalade, on a développé la même technologie", se réjouit le directeur général d'Omega.

>> Lire également : La valse du temps sous la loupe

Entre les JO de Los Angeles et Paris, ce ne sont plus du tout les mêmes technologies, mais la mission reste la même. Et surtout, nos valeurs sont les mêmes Raynald Aeschlimann, président et directeur général d'Omega (groupe Swatch)

"Entre Los Angeles et Paris, ce ne sont plus du tout les mêmes technologies, mais la mission reste la même. Et surtout, nos valeurs sont les mêmes: l'authenticité, la précision et (...) l'engagement au service des athlètes et des spectateurs et spectatrices partout dans le monde", ajoute-t-il en notant que "le plus important, c'est la perfection".

Propos recueillis par Pietro Bugnon

Article web: Julie Marty