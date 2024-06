La traduction instantanée par IA va-t-elle révolutionner l'apprentissage des langues?

Quel est l'impact de la traduction instantanée, de plus en plus performante grâce à l'IA, sur la diversité linguistique? Est-ce une chance ou un appauvrissement? Interrogé jeudi dans Forum, François Grin, professeur d'économie à la Faculté de traduction et d'interprétation de l’Université de Genève, livre son analyse.

Le géant américain Google a annoncé jeudi l'ajout de 110 langues dans Google Translate, avec notamment le breton et l’occitan. Ces nouvelles langues s’ajoutent aux 133 déjà actives et représentent plus de 660 millions de locuteurs et locutrices dans le monde.

L'événement soulève la question de l'impact de l'intelligence artificielle sur la diversité linguistique et l'apprentissage des langues. Si certains voient ce phénomène d'un mauvais oeil, ce n'est pas le cas de François Grin. Pour lui, cette évolution est au contraire une opportunité . "Elle rend la diversité linguistique plus abordable, contrecarrant l'argument financier contre son maintien", a estimé jeudi l'économiste dans l'émission Forum de la RTS.

Il explique que les langues rares comme le breton pourraient bénéficier de cette technologie en réduisant les coûts associés à leur utilisation, contribuant ainsi à créer des solutions plus favorables à sa survie. D'autres facteurs comme l'apprentissage, l'utilisation et la valorisation des langues sont toutefois aussi nécessaires.

"La communication directe reste préférable"

En outre, malgré les progrès technologiques, l'apprentissage d'une nouvelle langue a toujours un sens, estime le spécialiste. "La première raison à cela est que la communication directe reste préférable tant qu'on n'a pas un matériel, un hardware, qui rendrait l'utilisation de la traduction automatique parfaitement transparente. Or, nous n'en sommes pas là", relève François Grin.

On aura donc toujours de bonnes raisons d'apprendre des langues, ça nous permet de les vivre François Grin, Professeur d'économie à la Faculté de traduction et d'interprétation de l’Université de Genève

Le coût énergétique "considérable" est également un facteur à prendre en compte. "Il n'est pas garanti qu'on pourra utiliser [une interface de traduction immédiate] en tout temps et en toutes circonstances. La traduction automatique n'est également pas encore toujours totalement fiable. On peut avoir de sacrées surprises [...] La communication directe, elle, va rester plus fluide", note-t-il.

Vivre la langue

En outre, les langues ne se limitent pas uniquement à de la communication, mais aussi à de l'interaction directe entre les personnes, "avec tout ce que ça suppose en termes d'affect". Les langues incarnent aussi des cultures, des littératures ou encore des chansons. "On aura donc toujours de bonnes raisons d'apprendre des langues, ça nous permet de les vivre, ce qui est totalement autre chose que simplement communiquer", souligne le professeur de l'UNIGE.

Enfin, la recherche montre que la maîtrise de plusieurs langues stimule la créativité. "Pour toutes ces raisons et malgré les avancées technologiques, l'apprentissage des langues a toujours un avenir", soutient François Grin.

>> Voir aussi le sujet du 19h30 sur les outils de traduction en direct : Les progrès considérables des outils de traduction ouvrent le champ des possibles. Exemple avec la traduction en direct par téléphone / 19h30 / 2 min. / le 18 juin 2024

Propos recueillis par Mehmet Gultas/hkr