La soumission chimique se passe en majorité avec des proches

La soumission chimique est le fait d'administrer une ou plusieurs substances psychoactives à une personne, à son insu ou sous la menace, pour profiter de sa vulnérabilité. Un crime caractérisé par l'absence de consentement qui est le plus souvent avéré dans un cadre domestique.

Lorsque Gisèle Pelicot, victime d'une décennie de viols orchestré par son mari, a refusé le huis clos au procès de ses 51 agresseurs, elle a eu ces mots: "Beaucoup de femmes n'ont pas les preuves. Moi, j'ai les preuves de ce que j'ai vécu." Immédiatement, la septuagénaire a souligné espérer que d'autres femmes puissent l'entendre et peut-être se rendre compte qu'elles aussi avaient été droguées et abusées.

>> Lire : Ouverture du procès d'un mari qui faisait violer sa femme inconsciente par des inconnus

"Si Dominique Pelicot était jugé pour n'avoir donné un somnifère qu'une seule fois pour une soirée, ce procès n'aurait jamais fait la Une", estime Marc Augsburger, en charge de l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques (UTCF) au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). "Ici, le retentissement vient de la durée dans le temps, de l'ampleur des actes et du fait qu'ils ont été commis sans que personne ne s'en aperçoive. La force de caractère de Gisèle Pelicot m'impressionne vraiment: en levant le huis clos, elle permet une libération de la parole, comme avec #MeToo."

>> Ecouter "Au procès des viols de Mazan, le courage face à la banalité du mal" : EPA/KEYSTONE - GUILLAUME HORCAJUELO Au procès des viols de Mazan, le courage face à la banalité du mal / Tout un monde / 7 min. / aujourd'hui à 08:12

"Il y a une vraie prise de conscience", souligne-t-il à RTSinfo: "Avant, quand on parlait de soumission chimique, tout le monde imaginait une boîte de nuit avec quelqu'un qui a mis une substance comme du GHB dans mon verre. Il n'existe pas de chiffres à ce propos mais, très clairement, les situations avérées se passent dans un milieu fermé, chez les proches – la famille, les amis, des relations (lire encadré). Non, il ne s'agit pas d'un satyre au coin du bois!"

L'agresseur veut avoir sa victime à proximité Marc Augsburger, en charge de l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques au Centre universitaire romand de médecine légale

Pour lui, la logique d'un agresseur est implacable: "Il veut avoir sa victime à proximité. Dans une soirée, l'espace est grand, on peut perdre le contact avec la personne et ne pas obtenir d'elle ce que l'on veut. Dans un milieu fermé, en tête-à-tête, la victime est sous la main et ne va pas fuir."

Un crime impossible à quantifier

Dénombrer ces crimes est inenvisageable: "Un chiffre ne serait que le bout de l'iceberg car comment prendre en compte tous les cas non découverts? C'est comme si vous me demandez si le crime parfait existe... je ne peux pas répondre."

La soumission chimique n'est en outre pas uniquement utilisée dans le cadre d'abus sexuels: "Il faut 'se mettre dans la peau de l'agresseur', si vous me le permettez, pour comprendre. Pour voler un porte-monnaie, un endormissement peut suffire. Cela peut aussi être quelqu'un qui a la garde d'une personne âgée ou d'un enfant et qui va lui donner un somnifère histoire de passer une soirée tranquille", évoque celui qui rencontre quotidiennement des cas d'abus de substances psychoactives au travers des analyses qu'il effectue.

"Un laboratoire va pouvoir dire s'il y a eu exposition à telle ou telle substance, mais pas si la personne l'a consommée volontairement, involontairement ou à son insu: seule une enquête policière va pouvoir le déterminer. La toxicologie donne uniquement un résultat objectif, elle ne peut pas tout résoudre." (lire encadré)

Errance médicale

Dominique Pelicot administrait des benzodiazépines – des anxiolytiques et des somnifères – à son épouse de manière si massive que celle-ci dormait parfois plusieurs jours de suite, avait des absences et des pertes de mémoire. A tel point que ses enfants la croyaient atteinte d'un problème neurologique ou de la maladie d'Alzheimer.

>> Lire : La personnalité du mari, "chef d'orchestre" d'une décennie de viols, analysée au procès de Mazan

Aucun professionnel à l'avoir examinée n'a pensé à la soumission chimique: "Mais c'est à mille lieues de ce qu'un médecin peut imaginer", remarque le toxicologue. "Aux urgences, le personnel médical peut être plus en alerte, mais c'est le contexte qui va aider à comprendre ce qui se passe, que quelque chose est anormal."

On banalise l'utilisation des benzodiazépines qui sont prescrites trop facilement Marc Augsburger, en charge de l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques au Centre universitaire romand de médecine légale

Marc Augsburger donne des cours sur la soumission chimique à des personnes en formation dans le domaine de la justice, la police et la médecine. Pour lui, le phénomène est connu depuis des années et le problème est sans doute ailleurs: "On banalise l'utilisation des benzodiazépines: ce type de médicaments – qui sont bénéfiques si bien utilisés – sont prescrites trop facilement. Cela fait des années que notre milieu affirme qu'il y a des mésusages et des risques de dépendance. Ces substances ne sont pas anodines."

>> Lire : Les Romands sont friands de Xanax et de Temesta

Et ce sont des traitements prescrits par des médecins qui sont détournés par les agresseurs: "Il y a eu des progrès dans la prise en charge des violences sexuelles, mais il est vrai que dans le cas de la soumission chimique, le corps médical et la police doivent avoir cette notion en tête. Dans une anamnèse, c'est une question parmi d'autres à poser."

"S'il faut voir quelque chose de positif au procès Pelicot, c'est que peut-être à l'avenir, dans la société au sens large – pas juste la médecine et la police –, on se demandera si on n'est pas dans une situation similaire", conclut-il.

>> Ecouter "Les benzodiazépines, des anxiolytiques dont il faut se méfier", interview de Nicolas Donzé, chef adjoint du Service de chimie clinique et toxicologique de lʹInstitut central des hôpitaux à Sion : Spectral Les benzodiazépines, des anxiolytiques dont il faut se méfier / CQFD / 11 min. / le 23 août 2024

Stéphanie Jaquet