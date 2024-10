La mission Europa Clipper a décollé vers une lune de Jupiter pour y traquer la vie

Se pourrait-il que notre système solaire abrite un deuxième corps céleste avec de la vie, en plus de la Terre? Les implications d'une telle découverte seraient vertigineuses. La mission de la Nasa qui a décollé lundi vers Europe, une lune de Jupiter, représente une première étape pour le déterminer.

La sonde Europa Clipper de la Nasa a décollé lundi des Etats-Unis afin de découvrir si Europe, l'un des satellites de Jupiter, réunit les ingrédients qui lui permettraient d'abriter la vie. Le décollage a eu lieu à bord de la puissante fusée Falcon Heavy de SpaceX depuis le centre spatial Kennedy en Floride.

La sonde atteindra Europe en avril 2030. Il s'agit d'un monde que l'agence spatiale américaine n'a encore jamais observé de façon aussi détaillée: sous sa surface glacée se trouve un océan d'eau liquide, pensent les scientifiques. "C'est l'un des endroits les plus prometteurs pour chercher de la vie au-delà de la Terre", a souligné lors d'une conférence de presse Gina DiBraccio, responsable à la Nasa.

Une mission en deux temps

La mission ne cherchera pas directement des signes de vie mais répondra à la question de l'habitabilité: Europe contient-elle les ingrédients qui permettraient à la vie d'y être présente? Si c'est le cas, alors une autre mission devra s'y rendre pour tenter de la détecter.

"C'est l'occasion pour nous d'explorer non pas un monde qui a pu être habitable il y a des milliards d'années", comme Mars, "mais un monde qui pourrait être habitable aujourd'hui, en ce moment même", s'est enthousiasmé Curt Niebur, responsable scientifique pour la mission.

La sonde est la plus grosse jamais conçue par la Nasa pour l'exploration interplanétaire: 30 mètres de large une fois ses immenses panneaux solaires étendus. Ceux-ci ont été conçus pour capter la faible lumière parvenant jusqu'à Jupiter.

Bactéries envisagées

Les premières images rapprochées d'Europe, dont on connaît l'existence depuis 1610, ont été réalisées par les mythiques sondes Voyager en 1979, qui ont révélé les mystérieuses lignes rougeâtres striant sa surface. Elle a ensuite été survolée par la sonde Galileo dans les années 1990, qui a confirmé la présence très probable d'un océan.

Cette fois, Europa Clipper emporte de nombreux instruments ultrasophistiqués: caméras, spectrographe, radar et magnétomètre notamment. La mission doit permettre de déterminer la structure et la composition de sa surface glacée, la profondeur et même la salinité de son océan, ainsi que la façon dont les deux interagissent, pour savoir par exemple si l'eau remonte à la surface par endroits, le tout afin de comprendre si les trois ingrédients nécessaires à la vie sont bien présents: l'eau, l'énergie et certains composés chimiques.

A priori, si elle existe, la vie se trouverait dans l'océan sous la forme de bactéries primitives, a expliqué Bonnie Buratti, responsable scientifique adjointe de la mission. Mais trop profondément pour qu'Europa Clipper puisse la voir. Et si Europe n'était finalement pas habitable? "Cela ouvrirait également la voie à toute une série de questions: pourquoi avons-nous pensé cela et pourquoi ce n'est pas là?", a indiqué Nikki Fox, administratrice associée à la Nasa.

"Nouveau paradigme" pour la recherche de vie

En cinq ans et demi de voyage pour atteindre Jupiter, la sonde parcourra 2,9 milliards de kilomètres. A partir de son arrivée, la mission principale durera quatre ans. Elle effectuera 49 survols proches au-dessus d'Europe, jusqu'à 25 kilomètres de la surface. Elle sera alors soumise à d'intenses radiations.

Quelque 4000 personnes ont travaillé depuis environ une décennie sur la mission, dont le coût de 5,2 milliards de dollars est justifié par l'importance des données à récolter, estime la Nasa.

Si notre système solaire se révèle abriter deux mondes habitables (Europe et la Terre), "pensez à ce que cela signifie lorsque vous étendez ce résultat aux milliards d'autres systèmes solaires de cette galaxie", souligne Curt Niebur. "Même en mettant de côté la question de savoir s'il y a de la vie sur Europe, la seule question de l'habitabilité ouvre un nouveau paradigme pour la recherche de vie dans la galaxie", a-t-il ajouté.

Europa Clipper opérera en même temps que la sonde Juice de l'Agence spatiale européenne (ESA), qui doit elle étudier deux autres lunes de Jupiter, Ganymède et Callisto, en plus d'Europe.

