L'ESA prépare une mission vers un astéroïde qui frôlera la Terre

L'Agence spatiale européenne (ESA) prépare une mission pour suivre de près le passage de l'astéroïde "99942 Apophis" qui passera à proximité de la Terre le 13 avril 2029, a-t-elle annoncé mardi. Cela devrait permettre d'éviter toute collision future avec des astéroïdes.

Lorsque l'astéroïde 99942 a été découvert en 2004, les premières observations indiquaient une faible probabilité qu'il percute la Terre en 2029 (un risque évalué à 2,7% à l'époque), 2036 ou 2068. Une collision aurait pu être dévastatrice... C'est pourquoi il a été nommé d'après le dieu égyptien du chaos et de la destruction, Apophis. Des observations ultérieures ont exclu tout risque d'impact pour les cent prochaines années au moins.

Apophis, 375 mètres de diamètre, survolera donc la Terre le 13 avril 2029 et passera à moins de 32'000 kilomètres de la surface de notre planète, soit plus près que les satellites de télécommunications en orbite géostationnaire. Il s'agira du passage le plus rapproché d'un astéroïde de cette taille dont l'Humanité ait jamais eu connaissance à l'avance.

L'opportunité est unique pour la recherche, car un astéroïde de cette taille ne passe si près de la Terre qu'une fois tous les 5000 à 10'000 ans.

L'ESA prévoit donc d'envoyer un engin spatial vers l'astéroïde dans le cadre de la mission Ramsès – acronyme pour Rapid Apophis Mission for Space Safety – afin d'étudier l'ensemble de son passage devant la Terre. L'attraction terrestre devrait avoir un impact sur Apophis: son orbite autour du Soleil pourrait également changer.

"En analysant l'évolution d'Apophis au cours de son passage, les scientifiques en apprendront beaucoup sur la réponse d'un astéroïde aux forces externes et sur sa composition, sa structure interne, sa cohésion, sa masse, sa densité et sa porosité", indique l'Agence. "Ces propriétés sont toutes importantes pour déterminer comment changer l'orbite d'un astéroïde dangereux sur le point d'entrer en collision avec la Terre".

Les données collectées par la mission Ramsès fourniront également des informations plus approfondies sur les origines et le développement du Système solaire, car "les astéroïdes sont aussi des capsules temporelles qui se sont formées il y a plus de quatre milliards d'années", précise l'ESA.

"Beaucoup à apprendre"

"Il nous reste encore beaucoup à apprendre sur les astéroïdes, mais jusqu'à présent, nous devions voyager loin dans le Système solaire pour les étudier, et nous devions mener nous-mêmes des expériences pour interagir avec la surface", a déclaré Patrick Michel, directeur de recherche à l'observatoire de la Côte d'Azur de Nice.

"Pour la première fois, la Nature nous apporte un astéroïde et mène l'expérience elle-même. Il ne nous reste plus qu'à observer comment Apophis est étiré et comprimé par de fortes forces de marée qui peuvent entraîner des glissements de terrain et d'autres perturbations, et où de nouveaux matériaux peuvent remonter à la surface", ajoute le spécialiste.

A l'Université de Berne, l'astrophysicienne Sabina Raducan, spécialiste des astéroïdes, se réjouit des futures observations: "Ce sera une excellente collaboration avec la NASA: la mission OSIRIS-REx – qui s'est rendue sur l'astéroïde Bennu – est également en route vers Apophis. Toutefois, elle arrivera sur l'astéroïde Apophis après son passage rapproché. Il sera intéressant de comparer ce que nous voyons avec la mission Ramsès et ce que la mission OSIRIS-REx verra après l'approche directe", précise-t-elle à la RTS. Cette mission de la NASA, qui prendra alors le nom d'OSIRIS-APEX, n'arrivera sur place qu'un mois après le passage de l'astéroïde devant la Terre.

Feu vert fin 2025

Les préparatifs de la mission ont commencé: elle devrait recevoir le feu vert définitif lors d'un sommet ministériel de l'ESA en novembre 2025. Ramsès serait alors lancé en avril 2028 pour arriver sur 99942 Apophis en février 2029.

Ce passage sera également visible à l'œil nu de nuit dans certaines régions d'Europe, d'Afrique et d'Asie.

Stéphanie Jaquet et l'ats