Il y a 30 ans, la PlayStation révolutionnait l'univers du jeu vidéo

Le 3 décembre 1994, il y a tout juste 30 ans, Sony lançait au Japon sa toute première console, la PlayStation. Une arrivée discrète qui allait pourtant bouleverser l’histoire du jeu vidéo et s’imposer comme un phénomène culturel majeur, marquant toute une génération.

Cette machine, lancée par des séries devenues cultes comme "Tekken", est le fruit d'une brouille entre Sony et le leader du marché au début des années 1990, Nintendo.

Le partenariat qu'ont noué les deux entreprises, visant à sortir un lecteur de CD compatible avec la console Super Nintendo, tombe à l'eau lorsque le créateur de Mario fait volte-face pour s'allier avec Philips.

"Sony s'est retrouvé dans une position humiliante et décide de lancer la PlayStation (le nom du prototype développé pour Nintendo, ndlr) en tant que console indépendante", explique Hiroyuki Maeda, spécialiste japonais de l'histoire des jeux vidéo.

Les jeunes adultes comme public cible

Conscient de sa position de novice, Sony vise les jeunes adultes, notamment via des campagnes de publicité au ton décalé. Les jeux sont plus matures, mais aussi plus immersifs.

"C'est un public qui a un meilleur pouvoir d'achat que les enfants, qui étaient souvent la cible des consoles Nintendo", explique Philippe Dubois, président de l'association française pour la préservation du patrimoine numérique M05.

Capable de lire les CD et offrant ainsi une très bonne qualité audio, la machine séduit au-delà du jeu vidéo. Un élément marketing que reprendront la Playstation 2 et son lecteur DVD (160 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, plus gros succès de la gamme PlayStation), puis la PS3 et son lecteur Blu-Ray.

>> Lire aussi : Playstation, Game Boy et Fortnite conservés comme "patrimoine culturel à part entière"

Révolution technologique

Pour Hiroyuki Maeda, la PlayStation a changé l'histoire des jeux vidéo. "Elle a vraiment tout transformé: le matériel, les logiciels, la distribution et le marketing."

Ce changement de cible s'est également accompagné d'une révolution technologique. En effet, de nombreux studios ont vu dans la PlayStation une plateforme idéale pour exploiter le potentiel de la 3D, une innovation majeure du milieu des années 90.

Ils ont par ailleurs été séduits par des kits de développement moins chers que ceux de la concurrence et par le format CD, encore peu répandu à l’époque et offrant des capacités de stockage bien supérieures à celles des cartouches traditionnelles.

>> Revoir le sujet sur la collection de jeux vidéo conservés à la bibliothèque nationale de France : En France, la bibliothèque nationale conserve une impressionnante collection de jeux vidéo / L'actu en vidéo / 1 min. / le 8 août 2022

Hélène Krähenbühl avec afp