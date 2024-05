Il est désormais possible de jouer à d'anciens jeux Nintendo depuis son iPhone

Revivre, avec une douce nostalgie, les parties endiablées de Tetris qu'on adorait sur son Gameboy il y a plusieurs décennies devient une réalité. Depuis quelque temps, il est en effet possible de jouer à la version originale de certains jeux Nintendo directement sur l'iPhone.

Grâce à un émulateur, il est désormais possible d'accéder à ces vieux jeux sortis tout droit du passé. Ce logiciel permet de reproduire le fonctionnement d'une machine sur une autre machine, en l'occurrence de reproduire un Gameboy ou une Sega Megadrive sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone, a expliqué dimanche dans Forum Yannick Rochat, professeur assistant en études vidéoludiques à l'Université de Lausanne (UNIL)

Apple a longtemps empêché les développeurs de proposer leurs émulateurs sur l'App Store. Cependant, l'intervention de l'Union européenne, via le règlement sur les marchés numériques (DMA), a changé la donne. Le géant américain a ainsi dû se résoudre à accepter l'arrivée des émulateurs sur ses smartphones et laisser d'autres acteurs proposer des applications sur ses smartphones.

Une "jouabilité" différente

Jouer à ces vieux jeux sur des téléphones dernier cri est d'abord un effet de mode, confirme Yannick Rochat. "Auparavant objets de niche, les émulateurs sont devenus des objets grand public qu'on aime installer sur son ordinateur ou son téléphone. Dans ce contexte-là, il y a la possibilité de jouer à d'anciens jeux, souvent parce qu'on ressent de la nostalgie. On se remémore les jeux qu'on a aimés par le passé. On a envie de les montrer à ses proches, à ses enfants. Et c'est désormais très facile d'y accéder", souligne-t-il.

A cela s'ajoute la volonté de se rapprocher du "slow gaming", précise l'expert: "Souvent, on pense que jouer à des jeux vidéos, c'est forcément jouer à des jeux de tir sur des ordinateurs très puissants ou disponibles sur une Xbox ou une PlayStation. Or, la majorité des personnes jouent depuis leur téléphone au solitaire ou au démineur."

Propos recueillis par Thibaut Schaller/hkr