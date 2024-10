Enrico Letta: "Nous avons été dépassés par les Américains et les Chinois sur l'innovation"

Ancien Premier ministre italien, Enrico Letta était invité vendredi dans La Matinale pour évoquer l'innovation en Europe. Selon lui, le Vieux Continent a été dépassé à ce niveau par ses concurrents et doit réagir via l'instauration d'un "marché unique" en matière d'investissements dans la recherche.

Membre du Conseil du Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA), qui se tient en ce moment au CERN, Enrico Letta, 58 ans, veut redonner à l'Europe la grandeur qui était la sienne en matière d'innovation. L'ancien président du Conseil des ministres italien a rendu un rapport le printemps dernier qui esquisse des pistes pour la création d'un marché unique qui engloberait la recherche, l'innovation, les compétences, la connaissance, ou encore l'éducation.

Dans sa recherche, l'Italien est arrivé à un constat: "Ces derniers temps, nous avons été dépassés par les Américains et les Chinois sur beaucoup de sujets, mais surtout en matière d'innovation, de recherche. Il y a 30 ans, beaucoup de choses se passaient en Europe, même dans le domaine de la révolution technologique, dans les télécoms. Tout était européen, les grandes marques étaient européennes", analyse-t-il.

Une cinquième liberté

Selon Enrico Letta, le retard pris par le Vieux Continent s'explique essentiellement par un problème d'investissements. "Les marchés financiers européens sont trop fragmentés. Et en étant fragmentés, à la fin, nous sommes en train de devenir une colonie financière des Etats-Unis. Il y a un problème de couverture constitutionnelle et juridique sur le fait qu'on doit mettre ensemble nos activités de recherche ", estime le membre du conseil de GESDA.

Quel est le lien avec l'innovation? "Dans ce secteur, il faut une grande dimension d'investissement. Je plaide pour des idées nouvelles en Europe, pour une cinquième liberté avec des investissements dans le domaine de la recherche et de la connaissance, pour ce marché unique".

La fuite des cerveaux

Enrico Letta a visité une trentaine de pays européens durant la préparation de son rapport. Il dit avoir rencontré de nombreux jeunes entrepreneurs qui ne trouvaient pas le financement pour développer une idée. "On me disait: 'il faut que je sorte de mon pays, parce que chez moi, personne ne va me donner une chance'. J'ai entendu la même chose dans tous les pays. Ils doivent aller aux Etats-Unis pour trouver le financement, et c'est un financement qui n'a pas peur de la faillite", constate le membre du parti démocrate italien, au contraire de l'Europe qui a "peur du risque".

A titre d'exemple, l'ancien ministre italien de l'Industrie évoque le succès de l'intelligence artificielle. "Vous pensez que ces entreprises ont été un succès dès le début? Non! Ça a été une première faillite, puis ils ont remis de l'argent. Il y a eu une deuxième faillite, ils ont encore investi, et ça a fini par marcher. En Europe, nous ne sommes pas en condition pour le faire."

Propos recueillis par Pietro Bugnon

Article web: Jérémie Favre