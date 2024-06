En France, une tique géante porteuse de maladies inquiète

Deux fois plus grosse qu’une tique classique, l’Hyalomma marginatum gagne petit à petit le sud de la France depuis quelques années. Cette petite bête transmet notamment la fièvre du Congo, une maladie parfois mortelle. Ce virus pourrait-il arriver jusqu'en Suisse?

Hyalomma marginatum est bien plus grosse que les autres tiques: environ 8 millimètres, contre 1 à 5 pour l’espèce la plus courante. Cet arachnide aux pattes rayées peut non seulement transmettre la maladie de Lyme, mais aussi le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, potentiellement mortelle.

Ce virus a été détecté en France à deux reprises ces derniers mois, au sud du pays. Un seul cas de fièvre hémorragique a été recensé et le patient l'avait manifestement contractée à l'étranger.

La tique géante est présente surtout dans le sud de la France pour l'instant. [EBU]

La maladie circule en revanche depuis des décennies en Afrique, au Moyen-Orient et dans les Balkans. A la frontière entre ces dernières régions, la Turquie a particulièrement été frappée, parfois avec un millier de cas par an.

ats/doe