Deux astronautes attendent encore dans l'ISS pour rentrer sur terre

En ce moment, l'ISS accueille à son bord neuf astronautes et cosmonautes: les sept membres de l'Expedition 71 et les deux supplémentaires de NASA du vol d'essai de Boeing, Butch Wilmore et Suni Williams.

Les astronautes Suni Williams et Butch Wilmore préparent le matériel de plomberie orbitale en vue de son installation à l'intérieur de la salle de bain de l'ISS, également appelée compartiment des déchets et de l'hygiène, située dans le module Tranquility. [NASA]

L'Expedition 71 a débuté le 5 avril 2024 et se terminera en septembre de cette année. L'équipage explore les maladies neurodégénératives et leurs thérapies, la botanique spatiale, les changements de fluides causés par l'espace et les systèmes de survie à base d'algues.

Suni Williams a expliqué qu'elle et son collègue ont été intégré à l'Expedition 71: "On a fait de la science pour l'équipe, de la maintenance, dont des choses assez importantes qui attendaient depuis un moment, comme réparer la pompe qui traite l'urine". Précisant encore qu'elle avait aussi fait du séquençage de gènes: "Nous avons été bien occupés!"