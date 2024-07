Des vestiges inédits sur le chantier-école de l'UNIL à Vidy

Lors de la onzième campagne de fouille-école de l'UNIL, un nouveau secteur a été investigué, révélant un grand nombre de vestiges inédits. C'est dans un quartier périphérique de l'agglomération romaine de Lousonna que ces découvertes ont été faites.

Parmi les nouvelles découvertes effectuées aux Prés-de-Vidy par les étudiantes et étudiants de l'Institut d'archéologie et des sciences de l'antiquité (IASA) figurent de nombreux vestiges de parois, sols, foyers, ou encore puits, ainsi qu'un mobilier riche et varié, avec aussi de la céramique, des objets en métal, des monnaies, des os, etc.

Ces trouvailles permettent "d'affiner la connaissance du niveau de vie et des activités des personnes qui ont habité ces maisons au fil des siècles", écrit le canton mardi dans un communiqué. Les premiers bâtiments sont construits dans cette zone dès les années 10-15 de notre ère, auxquels se superposent au moins dix autres édifices jusqu'au IVᵉ siècle après J.-C.

Une galerie de découvertes faites dans un quartier périphérique de Lousonna [UNIL - iasa]

Essor au IIᵉ siècle

Pour mémoire, l'agglomération gallo-romaine de Lousonna s'est développée sur les terrasses lacustres de Vidy aux alentours de 30 avant J.-C. Elle a connu son plein essor au IIᵉ siècle après J.-C. Pourvu d'une imposante basilique commerciale, de plusieurs lieux de culte, d'un théâtre, d'infrastructures portuaires et de quartiers artisanaux, ce "vicus" s'est probablement réduit au IVᵉ siècle au profit de la colline de la Cité. Les vestiges exhumés montrent une succession de maisons particulièrement bien conservées à l'extrémité occidentale de la ville.

Cette année, la fouille atteint les constructions les plus anciennes de deux parcelles d'habitat. Elles apparaissent sous la forme de bâtiments édifiés en terre et en bois, pourvus de nombreux aménagements, comme des foyers, des fosses et des cloisons légères.

Ce secteur un peu perturbé par des aménagements modernes remonte à l'ultime phase de l'occupation du site aux IIIᵉ et IVᵉ siècle après J.-C. Il a également révélé le prolongement de la route qui marquait la limite occidentale de la ville, ainsi que l'extrémité de la première parcelle d'habitat.

sjaq et l'ats