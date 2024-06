Des scientifiques japonais recréent un "sourire naturel" sur des robots

Au Japon, des chercheurs ont réussi à rendre le sourire d'un robot plus réaliste en utilisant des cellules humaines. Une révolution technologique, car en général les androïdes sont recouverts d'une peau en silicone qui ne peut ni transpirer ni cicatriser.

Les chercheurs de l'Université de Tokyo ont partagé leurs conclusions lundi dans une étude publiée dans la revue Cell Reports Physical Science. Ils ont également diffusé une vidéo montrant les robots afficher un sourire réaliste mais quelque peu... effrayant.

Pour recréer un "sourire naturel", ils ont gélatinisé un tissu humain qu'ils ont fixé à l'intérieur des trous du robot, une méthode inspirée des vrais ligaments de la peau humaine.

Aussi pour les humains

Les spécialistes espèrent "que cette technologie permettra de mieux comprendre la formation des rides et la physiologie des expressions faciales, et qu'elle contribuera à la mise au point de matériaux de transplantation et de produits cosmétiques", a déclaré l'équipe dirigée par le professeur de mécano-informatique Shōji Takeuchi.

Leur objectif, même s'ils n'y sont pas encore tout à fait parvenus, sera à terme de les doter des "capacités d'auto-guérison inhérentes" à la peau humaine.

Dans de précédentes études, ils ont greffé du collagène sur une peau cultivée en laboratoire présentant une coupure, apposée sur un doigt robotique. Le but était de démontrer comment elle pouvait se cicatriser.

afp/doe