Des chercheurs européens mettent au point des batteries solides au lithium

Une équipe de chercheurs européens annonce la mise au point de batteries solides au lithium plus petites, plus sûres et avec une meilleure autonomie que les actuelles. Mais il faudra patienter plusieurs années avant qu'elles n'arrivent sur le marché des véhicules électriques.

L'enjeu est de taille pour les équipes de recherche, puisque le marché pour une nouvelle génération de batteries est estimé à plusieurs dizaines de milliards de francs. Alors que les laboratoires asiatiques ont déjà une longueur d'avance, les Européens, dont les Suisses avec l'EMPA (Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche de Zurich), ont uni leurs forces pour annoncer le développement d'une batterie solide capable d'assurer aux usagers plus d'autonomie et de sécurité. Pas pour tout de suite "Les attentes sont immenses, mais il y a encore beaucoup d'étapes avant qu'elles n'arrivent sur le marché", a expliqué lundi dans La Matinale de la RTS le professeur à l'EPFL Corsin Battaglia, qui dirige le laboratoire de recherche sur les batteries de l'EMPA. Pour les experts, il faudra attendre au minimum trois à cinq ans avant de voir arriver sur le marché ces nouvelles batteries solides au lithium qui pourraient révolutionner le marché de l'électromobilité. Sujet radio: Sophie Iselin Adaptation web: juma