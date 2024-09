Des centaines d'espèces de pathogènes voyagent à haute altitude

Des champignons et des bactéries résistantes sont capables de parcourir des milliers de kilomètres, au-dessus de nos têtes. Des scientifiques espagnols se sont penchés sur ces impressionnants périples.

Pour comprendre comment ces microbes se déplacent dans les airs, l'équipe de recherche espagnole a décidé de fixer des capteurs sur les ailes d'un avion effectuant des vols long-courriers à plus de 3000 mètres d'altitude. La liste des espèces récoltées est impressionnante.

"On avait l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de germes dans cette couche de l'atmosphère, parce qu'elle et très sèche et très exposée aux rayons ultraviolets", explique Antoine Flahault, Directeur de l'Institut de santé globale à l'Université de Genève, vendredi dans la Matinale.

"En réalité, il y a quand même des bactéries et des champignons essentiellement, donc les germes les plus résistants à ces conditions très très difficiles pour les micro-organismes", poursuit-il.

Impact des engrais agricoles

L'étude pointe aussi l'impact de la dispersion massive d'engrais agricoles, des substances qui permettent aux microbes de s'accrocher aux particules fines de zinc et de sulfate pour migrer plus facilement et plus loin.

Avec un impact possible sur la santé humaine. "Ces germes, lorsqu'ils sont pathogènes, résistants aux antibiotiques, pourraient être un vecteur de propagation de ces résistances", souligne Antoine Flahault. "Ce n'est pas un moyen privilégié de propagation des épidémies", admet-il. "Mais pour des germes, il est tout à fait possible d'imaginer des contaminations".

Aucun risque par contre pour la propagation de virus, beaucoup trop fragiles pour survivre dans les conditions extrêmes de haute altitude.

Sujet radio: Sophie Iselin

Adaptation web: Julie Liardet