De nouvelles fuites détectées sur le vaisseau Starliner de Boeing en route vers l'ISS

Deux nouvelles fuites d'hélium, en plus d'une préalablement connue, ont été détectées en vol sur le vaisseau spatial Starliner de Boeing, qui transporte deux astronautes de la NASA et doit s'amarrer à la Station spatiale internationale (ISS) jeudi.

Le vaisseau "reste stable", a déclaré la NASA dans la nuit de mercredi à jeudi. "Actuellement", ces fuites ne représentent pas "un danger pour la sécurité de l'équipage et du vaisseau ou pour la mission", a déclaré Jim May, un responsable de chez Boeing.

Trois fuites

En tout, Starliner compte désormais trois fuites d'hélium. L'une d'elles avait été identifiée avant le décollage de cette mission attendue depuis des années, qui a eu lieu mercredi depuis la Floride.

Il avait été décidé de ne pas réparer cette première fuite d'hélium située sur l'un des propulseurs du vaisseau, car après analyse la NASA l'avait qualifiée de "petite" et estimé qu'elle ne représentait pas de danger. L'hélium n'est pas un gaz inflammable, mais il est utilisé pour le système de propulsion du vaisseau.

Les deux autres fuites sont elles "nouvelles depuis que le vaisseau est arrivé en orbite", a déclaré la NASA sur X: "Deux des valves d'hélium affectées ont été fermées."

Jeudi matin, la NASA a précisé que les responsables de la mission s'étaient réunis et avaient donné leur feu vert à l'amarrage du vaisseau à la Station spatiale internationale (ISS), toujours prévu à 16h15 GMT (18h15 en Suisse): "Ils ont vérifié l'état du véhicule et continuent à surveiller" le débit des fuites, a ajouté l'agence spatiale américaine.

Boeing doit démontrer lors de ce vol test que Starliner est sûr pour commencer ses opérations régulières. Le vaisseau vide a déjà atteint l'ISS une fois en 2022, mais c'est la première fois qu'il transporte des astronautes.

"C'est juste un vaisseau extraordinaire"

Butch Wilmore, 61 ans, et Suni Williams, 58 ans, se sont chacun déjà rendus deux fois dans l'ISS par le passé et s'entraînent depuis plusieurs années pour cette mission. Quelques heures après le décollage, les deux astronautes ont temporairement piloté manuellement le vaisseau pour en tester le bon fonctionnement.

"La précision est vraiment incroyable", a déclaré Butch Wilmore, dans un enregistrement relayé par Boeing avant l'annonce des deux fuites supplémentaires: "Même plus que dans le simulateur." "Les six premières heures ont été absolument fascinantes et au-delà de nos attentes", a-t-il ajouté. "C'est juste un vaisseau extraordinaire".

