De nouveaux émojis apparaissent, mais que disent-ils de nous?

Un visage fatigué, un radis ou une harpe, l'organisme chargé de superviser la création de nouveaux émojis est en train d'en tester sept nouveaux, afin de toujours mieux refléter la société. Des petits dessins qui disent forcément quelque chose à propos de nous et de notre environnement.

Le Consortium Unicode a présenté les sept nouveaux émojis pour lesquels il a reçu des propositions et il a jusqu'au 2 juillet pour les approuver et les ajouter à la liste qui en compte déjà plus de 3000.

S'ils sont approuvés, plusieurs mois seront nécessaires aux développeurs des différents systèmes d'exploitation pour créer leurs propres designs et les rendre disponibles sur nos smartphones.

Un nouveau visage et six objets pourraient devenir des dessins familiers lors de nos échanges de messages.

Visage, instrument de musique, arbre...

Il n'existe actuellement pas d'émoji qui traduit l'épuisement profond. L'organisme propose donc de créer un visage avec des poches sous les yeux. S'il est accepté, il sera disponible en recherchant les mots "épuisé", "endormi" ou "fatigué", indique le consortium.

Capture d'écran du nouvel émoji d'épuisement qui pourrait arriver sur nos smartphones [Consortium Unicode via la RTS]

L'association à but non lucratif pourrait également accepter l'arrivée d'un émoji d'empreinte digitale, un radis, une pelle, une harpe, un arbre sans feuilles et une éclaboussure de couleur violette ressemblant à de la peinture.

Un huitième symbole pourrait éventuellement voir le jour: le drapeau de l'île anglo-normande de Sercq, mais Unicode n'a, pour l'instant, pas présenté de visuel et n'indique pas non plus de proposition retenue.

Les sept autres s'appuient en effet sur une proposition précise. Celle du visage est par exemple disponible ici.

Un reflet de la société

Les émojis sont choisis pour refléter au mieux la société. Ils sont parfois même une source de débats.

Par exemple, en 2016, Apple avait modifié l'aspect de son émoji pistolet, qui ressemblait à une vraie arme, par un design lui donnant l'apparence d'un pistolet à eau en plastique vert.

Le lobby anti-armes à feu New Yorkers Against Gun Violence avait salué l'initiative sur X, Twitter à l'époque. Elle avait en effet envoyé une lettre ouverte à la marque à la pomme pour demander de retirer l'émoji pistolet.

Depuis leur apparition dans les années 1990, les émojis ont évolué pour refléter au mieux la société. Par exemple, sur Apple, leur couleur est passée d'un ton uniquement jaune ou clair à de nouvelles teintes en 2015, rendant compte de la diversité ethnique.

C'est dans ce sens aussi que sont apparus les émojis de couples homosexuels et ceux de femmes travailleuses (et non plus seulement d'hommes travailleurs). Les émojis sont donc utilisés pour lutter contre les stéréotypes et montrer la diversité.

