De la révolution numérique à l'ère connectée: 10 innovations qui ont façonné notre monde.

L'ordinateur personnel a profondément transformé notre société depuis son apparition à la fin des années 1970. L'Apple II et l'IBM PC ont marqué le début de la démocratisation de l'informatique, rendant la technologie accessible aux particuliers et aux petites entreprises.

La révolution d'internet

Les années 1980 et 1990 ont vu une course à la puissance et aux fonctionnalités, avec l'introduction du multimédia et des interfaces graphiques conviviales. L'arrivée d'internet a encore élargi les possibilités, faisant de l'ordinateur une fenêtre sur le monde.

L'ère des ordinateurs portables a ensuite permis une mobilité accrue. Aujourd'hui, bien que les smartphones et tablettes aient pris le relais pour de nombreuses tâches, les PC restent essentiels pour le travail et les loisirs intensifs. Le cloud computing représente la dernière évolution, décentralisant le stockage et le traitement des données.

