Connaissez-vous bien les dinosaures? Testez-vous en famille avec le podcast "Quoi de n'œuf, Dino?"

La fascination pour les dinosaures est souvent aussi gigantesque que les créatures elles-mêmes. Le nouveau podcast de la RTS "Quoi de n'œuf, Dino?" tente d'apporter un maximum de réponses sur ces animaux disparus (quoique?) depuis plusieurs millions d'années. Testez vos connaissances avec un quiz interactif.

Avec son acolyte, un œuf de dinosaure qui parle (si, vraiment!), la journaliste Huma Khamis embarque petits et grands dans une aventure paléontologique à travers la Suisse. En compagnie de scientifiques, d’expertes et experts, elle fait découvrir de façon ludique et captivante l’univers des dinosaures.

Alors, prêts à tester vos connaissances dans ce quiz? Toutes les réponses se trouvent dans les six épisodes de la série "Quoi de n’œuf, Dino?" qui promet un voyage unique dans le monde des dinosaures, mêlant aventures, rires et anecdotes scientifiques pour toute la famille. Un podcast disponible désormais en intégralité sur Play RTS et sur toutes les plateformes habituelles.

Podcast: Huma Khamis

Quiz: Camille Dupon-Lahitte

Adaptation web: Victorien Kissling