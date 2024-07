Changement de voies, IA: des nouveautés technologiques pour les voitures cet été

Alors que l'été et les longs trajets en voiture arrivent, les constructeurs automobiles proposent des innovations comme la conduite semi-automatique ou l'intégration de ChatGPT. Des technologies qui pourraient changer notre façon de conduire pendant les vacances.

Parmi les nouveautés qui se généralisent dans les voitures, la plus bluffante est sans doute le dépassement automatique sur l'autoroute. Il suffit de régler la vitesse entre 80 et 140 km/h, mettre le tempomat et la voiture conserve son allure.

Si le véhicule devant vous roule moins vite, la voiture le dépasse automatiquement et revient sur sa voie. Elle gère la vitesse et la direction. Le système, appelé "changement de voie automatique" (ALC), permet même de sortir automatiquement de l'autoroute grâce au GPS.

Quelque 200'000 voitures Mercedes haut de gamme en Europe et en Suisse pourront bénéficier de cette mise à jour dès septembre, a annoncé le constructeur allemand. Une innovation déjà disponible en Amérique du Nord. Mais attention, le conducteur ou la conductrice doit garder les mains sur le volant. La responsabilité lui incombe en cas de problème.

ChatGPT débarque dans nos habitacles

L'autre grande nouveauté, c'est l'arrivée de ChatGPT dans les voitures. Depuis le 1er juillet, 2 millions de véhicules Audi, fabriqués depuis 2021, peuvent intégrer l'IA pour compléter les commandes vocales traditionnelles.

Au-delà des fonctions classiques (itinéraire, météo, réglages de la climatisation...), l'IA conversationnelle peut, par exemple, inventer une histoire pendant un long trajet en solo, ou commenter un match de foot imaginaire.

D'autres constructeurs comme Volkswagen, General Motors, Mercedes ou Skoda ont également annoncé l'intégration prochaine de ChatGPT dans leurs modèles. De quoi rendre les trajets des vacances plus interactifs, en attendant peut-être un jour des voitures 100% autonomes.

Pascal Wassmer