Ces rats hors du commun savent détecter des mines et des maladies

Déjà très utiles dans le domaine du déminage, le rat géant d'Afrique continue d'étendre son champ d'action. Outre les mines antipersonnel et certaines maladies, il a désormais été démontré que ce gros rongeur est également redoutable pour lutter contre le trafic d'espèces illégales.

Il n'est pas bien grand, mais il est vaillant! Le Cricétome des savanes a beau être un rat, il s'avère être devenu un compagnon bien utile pour l'humain.

Grâce à l'ONG Apopo, ce rongeur de 35 à 45 centimètres de long est devenu dès les années 1990 un expert du déminage. Ses atouts: un flair aiguisé et son poids plume (1,5 à 2 kilos), qui lui permet de ne pas faire exploser les mines antipersonnel quand il passe au-dessus.

Actuellement, l'organisation belge est toujours active dans une dizaine de pays, dont le Mozambique, le Cambodge ou encore l'Ukraine. Elle a déjà détruit plus de 160'000 mines et autres explosifs et rendu près de 120 kilomètres carrés de terres aux populations, soit plus que la surface de Paris.

Détection de maladies et d'espèces trafiquées

Mais l'histoire de ce gros rat ne s'arrête pas là. En 2008, explique le journal Le Temps, l’Apopo a démontré que ses rats pouvaient aussi dépister la tuberculose, l’une des premières causes de mortalité dans plusieurs pays africains.

Les résultats sont étonnants: près d’un million d’échantillons reniflés, dont un tiers de malades dépistés.

Désormais, une étude publiée dans la revue "Frontiers in Conservation Science" souligne aussi l'efficacité du rongeur dans la détection du trafic d’espèces protégées, animales ou végétales.

En Tanzanie, on entraîne des rats à détecter la présence de fragments animaux ou végétaux d'espèces qui font l'objet d'un trafic illégal. [APOPO - Maria Anna Caneva Saccardo Cater]

Les élèves sonnent la clochette

Au total, huit rats ont été formés à repérer quatre types d’échantillons: écailles de pangolin, bois d’ébène, corne de rhinocéros et ivoire d’éléphants, détaille encore le quotidien. Les résultats sont encourageants. Dans le port tanzanien de Dar es Salaam, les futurs experts renifleurs ont retrouvé 85% des échantillons cachés, avec seulement 1 à 3% de fausses alertes.

Dès qu’ils ont repéré une odeur suspecte, les rats géants activent une clochette autour de leur cou. [APOPO - Maria Anna Caneva Saccardo Cater]

Autre avantage de la bête: son espérance de vie – huit ans en moyenne, dont cinq à sept en service actif. Enfin, une fois arrivés à la retraite, les rats ont le droit à un repos doré, abondant en fruits et légumes, promet Isabelle Szott, qui entraîne et étudie ces animaux pour Apopo.

Sujet radio: Didier Pradervand

Adaptation web: Doreen Enssle