Ce que votre transpiration révèle sur votre santé

Grâce à de nouveaux capteurs, la sueur peut être étudiée avec précision. A l'avenir, des chercheurs espèrent que ces analyses pourront aider à prévenir des maladies et même sauver des vies.

La transpiration est un mécanisme naturel pour refroidir l'organisme. On en prend particulièrement conscience en été avec la chaleur, le sport ou l'alcool. A ce sujet, certaines de nos croyances sont d'ailleurs erronées.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

Aujourd'hui, ces fluides corporels font l'objet d'une attention particulière de la part de la technologie médicale. Noé Brasier est boursier au Collegium Helveticum et chercheur à l'Institut de médecine translationnelle de l'ETH Zurich. Selon lui, "les capteurs portables actuels peuvent générer des informations totalement nouvelles".

Un trésor d'informations médicales

"La sueur est bien plus que du chlorure de sodium", explique Noé Brasier. Ce sont les biomarqueurs tels que les protéines, les hormones ou les métabolites, comme le glucose ou le lactate, qui rendent ce liquide si intéressant pour les chercheurs. Ils peuvent fournir des informations sur la santé d'un patient. "Le potentiel est énorme pour détecter les maladies à un stade précoce ou pour adapter les thérapies à chaque patient."



La quantité et la nature de notre transpiration dépendent d'un certain nombre de facteurs. Ce que nous mangeons et buvons, notre activité physique ou les émotions que nous ressentons jouent un rôle. "Les nombreux facteurs d'influence rendent difficile l'interprétation des informations contenues dans la sueur", explique le chercheur de l'ETH. Cela signifie que des informations peuvent être obtenues à partir des molécules présentes dans la sueur, mais que ce qu'elles révèlent exactement sur le corps et son état est encore à l'étude. Et la recherche n'en est qu'à ses débuts.

Des données à combiner

Mais le contexte dans lequel un biomarqueur dans la sueur est mesuré est également crucial. Noé Brasier rappelle: "Je ne peux pas tirer de conclusions fondées sur le niveau de stress général et la santé à partir de la seule teneur en cortisol de la sueur." Cependant, si des paramètres supplémentaires tels que la fréquence cardiaque, la température corporelle centrale ou la température ambiante étaient mesurés, il pourrait mieux classer une valeur. Les analyses de la sueur ne sont utiles qu'en combinaison avec d'autres mesures cliniques afin de comprendre l'état de santé d'une personne dans le contexte approprié.

À l'avenir, les capteurs biochimiques pourraient non seulement évaluer la sueur, mais aussi enregistrer d'autres paramètres en même temps. Il en résultera des ensembles de données complexes. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, les mesures cliniques pourront alors être mises en corrélation les unes avec les autres.

Des analyses plus rapides et moins chères

L'analyse de sang est actuellement considérée comme l'étalon-or du diagnostic médical et du suivi physique en cas de maladie. "La prise de sang n'est généralement possible qu'à l'hôpital ou au cabinet médical. Cela prend du temps, c'est invasif et c'est cher", explique le chercheur. Les mesures de la sueur, en revanche, peuvent être effectuées dans la vie quotidienne du patient.

Le médecin voit un autre avantage aux capteurs: ils peuvent non seulement mesurer une valeur unique à un moment donné, mais aussi collecter des données sur la sueur sur une période plus longue. Cela permet, par exemple, de suivre et de comprendre l'évolution d'une maladie.



Un certain nombre de start-ups développent déjà des applications: les premiers capteurs portables arrivent sur le marché. Mais il s'agit de produits de style de vie et les mesures sont imprécises. Selon Noé Brasier: "Il pourrait s'écouler plusieurs années avant que ces produits ne soient validés cliniquement".

Nina-Lou Frey (SRF)