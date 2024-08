Blupi, le héros suisse du jeu vidéo des années 90, fait son grand retour

Créé il y a 50 ans par le Vaudois Daniel Roux, le petit personnage jaune en forme d'œuf revient dans un nouveau jeu gratuit sur Android. Une renaissance inattendue pour cette icône du jeu vidéo romand, qui a connu un succès international dans les années 90.

Blupi, le "Super Mario suisse", reprend du service. Après 20 ans d'absence, le personnage fait son retour dans "Blupi is Back", un jeu gratuit disponible sur Android.

Né de l'imagination de Daniel Roux en 1974, Blupi a fait ses premiers pas numériques en 1988 dans un jeu éducatif. "Je me suis souvenu d'un personnage que j'avais créé dans une BD d’adolescent", explique son créateur.

Le petit être ovoïde a ensuite été la mascotte d'une dizaine de jeux éducatifs et ludiques, populaires dans les écoles romandes. Mais c'est à la fin des années 90 que Blupi connaît la gloire avec "Speedy Blupi", un jeu de plateforme vendu à près de 100'000 exemplaires dans le monde.

Du Smaky au téléphone portable

L'histoire de Blupi est étroitement liée à celle du Smaky, l'un des premiers micro-ordinateurs suisses. "C'était un écran avec un tube cathodique qui affichait des images en vert et noir", se souvient Daniel Roux, qui a participé au développement de cette machine pionnière. Il a notamment développé le logiciel de comptabilité Cresus ou le programme de dessin du Smaky.

Aujourd'hui retraité, Daniel Roux a décidé de redonner vie à sa création. "J'ai toujours beaucoup aimé que Blupi ait une large audience. Comme je suis retraité depuis peu, j'ai pu me remettre à cette passion", confie-t-il.

Un retour sans pression

Contrairement aux grosses productions actuelles, "Blupi is Back" a été développé par Daniel Roux seul. Il souligne les différences entre le développement de jeux d'hier et d'aujourd'hui: "À l'époque, faire des jeux était compliqué. Il fallait se battre avec la machine, optimiser le code, avoir recours à toutes sortes de ruses pour que le jeu soit suffisamment rapide. Ce sont des techniques qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui."

Pour Daniel Roux, le retour en grâce des jeux rétro est une surprise: "Voir que des dessins pixélisés de Blupi suscitent de l'intérêt aujourd'hui, c'est très surprenant." Ce regain d'intérêt pour les jeux vintage a contribué à la décision de faire revenir Blupi.

"Blupi is Back" est disponible gratuitement sur le Google Play Store pour les appareils Android. L’occasion pour une nouvelle génération de découvrir cette icône du jeu vidéo suisse et pour les plus anciens de renouer avec un personnage qui a marqué l'histoire de l'informatique romande.

