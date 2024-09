Augmentation inexpliquée des cancers du côlon chez les jeunes adultes

De plus en plus de jeunes développent des cancers du côlon. Cette inquiétante augmentation reste encore mystérieuse, même si la piste des changements dans l’environnement est la plus probable. Et comme ce diagnostic est impensable, il arrive souvent tardivement et empêche donc un traitement précoce de la maladie.

Cristina n’a que 31 ans lorsqu’elle encaisse le diagnostic: cancer du côlon, stade IV, une métastase au foie. Nous sommes en 2019, la famille vient de s’agrandir, Léa a cinq semaines, Liam à peine deux ans, Benjamin, le papa, porte tout le monde à bout de bras. "Le monde s'écroule. On passe de la plus belle chose, la naissance de notre enfant, à un cancer du côlon de stade IV", lance Cristina Helbing. Elle avait des symptômes depuis un an, mais personne n’a soupçonné un cancer, car personne n’imagine un diagnostic si grave chez les jeunes patients, ce qui retarde souvent le diagnostic et donc la prise en charge. Le monde s'écroule. On passe de la plus belle chose, la naissance de notre enfant, à un cancer du côlon de stade IV Cristina Helbing Aujourd’hui, cinq ans après, après une chirurgie majeure et une longue période de chimiothérapie, Cristina atteint les cinq ans de rémission, marquant une victoire sur la maladie. Mais elle n’est pas la seule à avoir reçu ce diagnostic impensable. Depuis quelque temps, le monde de l’oncologie s’affole. Aux États-Unis, le cancer du côlon chez les jeunes de moins de 50 ans augmente depuis les années 90, et les premiers signaux d’alerte émergent en Europe. D’après les médecins de l’hôpital Gustave Roussy, en banlieue parisienne, premier centre de recherche contre le cancer en Europe, les cancers colorectaux ont augmenté de 13% en 2022 chez les jeunes de moins de 50 ans, une anomalie qui n’épargne pas la Suisse. "Cette population est nouvelle pour nous aussi médecin et elle nécessite une appréciation un peu différente", commente le Dr. Thibaud Koessler, médecin responsable de l’unité tumeurs digestives des HUG. [Les jeunes patients] ont d’autres souhaits que les patients âgés de plus de 80 ans Dre Hélène Gros, Chirurgie viscérale. St-Claraspital Bâle En effet, l’impact social, professionnel, familial d’un cancer n’est pas le même à 30 ans qu’à 80 ans. "Ils ont d’autres souhaits que les patients âgés de plus de 80 ans parce qu’ils ont encore une famille, ils veulent avoir des enfants, ils sont au milieu de leur carrière professionnelle, ils ont aussi au quotidien des problèmes avec leur sexualité, et c’est pour ça qu’on a essayé de vraiment s’intéresser à ces deux aspects", explique le Dr. Hélène Gros, médecin adjoint en chirurgie viscérale au Claraspital de Bâle. La science en quête de réponses Marco Van Strauss et son équipe au Claraspital de Bâle mènent une étude pour comprendre cette augmentation inexpliquée. "L'inflammation, le microbiome pourrait expliquer pourquoi les jeunes patients ont un cancer, mais ce n'est pas certain", dit Matthias Matter, chercheur à l'Institut universitaire de pathologie à Bâle. Les facteurs de risque habituels (le tabac, l’alcool et la sédentarité), les facteurs environnementaux (pollution, exposition aux pesticides, aux microplastiques…) et alimentaires sont également soupçonnés. Ces études prendront du temps, 10 à 20 ans avant de comprendre le développement de cette tumeur dans des corps si jeunes. Le mystère reste donc quant aux causes exactes de cette recrudescence de cancers colorectaux chez les jeunes. Reportage TV: Emmanuelle Bressan et Clémentine Bugnon Adaptation web: Gaëlle Bisson