Au CHUV, une prise en charge interdisciplinaire pour les patients atteints de cancer de la peau

Le CHUV a inauguré en août un centre interdisciplinaire d’oncologie pour améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer de la peau. Le Centre des mélanomes et des tumeurs cutanées est le dixième Centre interdisciplinaire d’oncologie créé au sein de l'hôpital universitaire vaudois.

La Suisse se situe parmi les pays les plus touchés par les cancers de la peau et le nombre de nouveaux cas est toujours en hausse. En cause, l'attrait pour les sports en plein air et un fort pouvoir d’achat qui permet aux Suisses d’aller au soleil plus fréquemment que leurs voisins.

Les mélanomes sont les cancers de la peau les plus agressifs, car ils peuvent développer très tôt des métastases. Environ 3000 cas sont diagnostiqués chaque année. Les carcinomes, 25'000 cas par année, sont moins propices à métastaser, mais aussi cancéreux. Ensemble, mélanomes et carcinomes représentent la moitié de tous les cancers dépistés en Suisse.

Difficiles à détecter

Ces cancers ne sont pas toujours simples à détecter. Le mélanome n'est pas forcément douloureux, rappelle le Professeur Olivier Gaide, répondant médical du Centre des mélanomes et des tumeurs cutanées, dans le 19h30. Il faut rester attentif à tout changement sur la peau, par exemple si "quelque chose est apparu là où il n’y avait rien".

Le mélanome, une fois dépisté, est un cancer souvent délicat à traiter. Au CHUV, oncologues, dermatologues, radiologues et chirurgiens discutent chaque semaine des cas les plus complexes. Cette prise en charge interdisciplinaire vise à trouver le traitement le plus efficace.

Avec les traitements actuels, la survie des patients est largement prolongée, indique la Docteure au Service d'oncologie médicale du CHUV Sofiya Latifyan. "Aujourd’hui, les gens vivent des années avec une maladie qui devient chronique et qui est bien contrôlée", alors que la survie était de quatre mois il y a 14 ans, précise l'oncologue.

La priorité reste cependant de se protéger du soleil, le grand responsable des cancers de la peau.

Sujet tv: Delphine Misteli

Adaptation web: Julie Liardet