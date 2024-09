Apple présente l'iPhone 16 doté de son IA générative

Apple a présenté lundi sa nouvelle gamme d'iPhone, les premiers smartphones dotés d'Apple Intelligence, son nouveau système d'intelligence artificielle (IA) générative, la technologie star de la Silicon Valley dans laquelle le groupe californien a pris du retard.

Lors de sa conférence, l'entreprise a également lancé ses nouvelles montres connectées (Apple Watch) et ses nouveaux écouteurs sans fil (AirPods), dont certains comporteront des prothèses auditives. Le groupe californien compte ainsi percer encore un peu plus sur le marché de la santé, mais il est surtout attendu dans l'IA générative et la mise à jour de son assistant vocal, Siri.

Selon Craig Federighi, vice-président d'Apple, le nouveau système d'IA rend Siri "plus naturel, plus adapté au contexte dans lequel vous vous trouvez, et plus personnel".

Grâce à cette technologie, les utilisateurs vont notamment pouvoir "transformer des notes en invitation bien rédigée", créer des illustrations sur simple requête ou encore poser des questions plus compliquées à Siri, par exemple pour trouver une photo dans leurs albums en la décrivant à l'oral.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Chiffre d'affaire en baisse

Apple a dévoilé Apple Intelligence début juin, un an et demi après que la start-up OpenAI a lancé la vague de l'IA générative avec ChatGPT. Le groupe joue gros sur ses iPhone 16. Il a besoin d'un argument de vente pour relancer ses téléphones, en légère perte de vitesse. Pour la période d'avril à juin, le chiffre d'affaires des iPhone a baissé d'1% sur un an, à 39 milliards de dollars.

Certains observateurs ont néanmoins exprimé des doutes en amont sur la capacité d'Apple à capitaliser sur l'IA générative. "Si les clients d'Apple perçoivent peu de différences" entre la nouvelle gamme et les précédentes, "ils ne seront pas pressés d'effectuer une mise à niveau", a rappelé Dipanjan Chatterjee, analyste chez Forrester.

Les nouveaux iPhone 16, dotés d'intelligence artificielle générative. [Keystone - Peter Da Silva - EPA]

Or, Google et Samsung, numéro un mondial des smartphones, ont déjà lancé des combinés dotés d'IA générative. Meta (Facebook, Instagram), Microsoft (principal investisseur d'OpenAI) et Google proposent et commercialisent depuis des mois des outils similaires, qui permettent de produire des contenus de bonne facture sur simple requête en langage courant.

Ces assistants, tels que Gemini (Google), Meta AI ou Copilot (Microsoft), sont censés devenir progressivement des sortes de secrétaires personnels, à disposition et bien informés, en fonction de leur accès aux messages, agenda, photos, etc.

>> Lire aussi : Quand l'IA veut s'immiscer dans notre intimité pour devenir surpuissante

Lancement reporté dans l'UE

La mise à jour du système d'exploitation avec Apple Intelligence va être déployée progressivement, en commençant par la version en anglais pour les Etats-Unis le mois prochaine, sur les appareils compatibles.

Dans l'Union européenne, le groupe a reporté sine die le lancement d'Apple Intelligence, du fait d'"incertitudes réglementaires" liées aux nouvelles lois sur les marchés numériques.

>> Relire : Le lancement dans l'UE de l'IA générative d'Apple reportée sine die

L'iPhone 16 d'entrée de gamme sera commercialisé à partir de 800 dollars, comme le modèle de base l'année dernière, tandis que le modèle professionnel le plus onéreux, l'iPhone 16 Pro Max, coûtera au minimum 1200 dollars.

afp/edel