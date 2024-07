Alphabet discute du rachat de la startup de cybersécurité Wiz pour 23 milliards

Alphabet, la maison mère de Google, est en négociations avancées pour acquérir la start-up de cybersécurité Wiz pour environ 23 milliards de dollars (20,6 milliards de francs), selon une source proche du dossier. Un accord qui représenterait la plus grosse acquisition jamais réalisée par le géant de la technologie.

La transaction, financée principalement en numéraire, pourrait se concrétiser bientôt, a ajouté la source, qui a préféré garder l'anonymat. Wiz, fondée en Israël et désormais basée à New York, est l'une des start-ups de logiciels à la plus forte croissance au monde. La société fournit des solutions de cybersécurité en nuage permettant de détecter les menaces en temps réel et de réagir à l'aide de l'intelligence artificielle.

Une telle opération représenterait un rare exemple de tentative de méga-acquisition par une grande entreprise technologique, dans un contexte de surveillance réglementaire accrue du secteur sous l'administration du président américain Joe Biden.

Valorisation à 12 milliards

Wiz a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 350 millions de dollars en 2023 et travaille avec 40% des entreprises du classement Fortune 100, selon son site web. La société a récemment levé 1 milliard de dollars lors d'un financement privé qui l'a valorisée à 12 milliards de dollars.

De nombreux fournisseurs de cloud tels que Microsoft et Amazon collaborent avec Wiz, qui compte parmi ses clients des entreprises telles que Morgan Stanley et DocuSign. Avec 900 employés aux États-Unis, en Europe, en Asie

et en Israël, Wiz a précédemment déclaré prévoir de recruter 400 personnes supplémentaires en 2024.

Alphabet et Wiz n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires.

hkr avec reuters