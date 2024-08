À quelle fréquence doit-on aller à la selle?

Une "juste" fréquence des selles a une influence positive sur la composition de notre microbiote intestinal. C'est le constat d’une étude de l'Institut de biologie des systèmes (ISB) publiée récemment dans la revue Cell Reports Medicine. Décryptage dans le Point J avec Jean-Louis Frossard, médecin chef du service de gastro-entérologie et d’hépatologie des HUG.

"Pour comprendre le lien entre la fréquence des selles et notre état de santé, il faut partir de la physiologie gastro-intestinale. L'intestin est composé de plusieurs mètres de tube digestif. Il contient du matériau qui est fait d'eau, de bactéries, de fibres", explique Jean-Louis Frossard.



La physiologie fait que l'on doit éliminer ce que l'on assimile pas, et cette étude américaine montre que lorsque l'on a une altération de la vitesse du transit, une accumulation de substances, notamment toxiques, peut survenir. "Cette accumulation peut engendrer des conséquences néfastes sur certains organes tels que le foie et le rein", explique le spécialiste.

Selon les études, a priori, chaque individu devrait aller une à deux fois par jour à selles pour être en bonne santé Jean-Louis Frossard, médecin chef du service de gastro-entérologie et d’hépatologie des HUG.

Ainsi, on parle de "transit lent" ou "constipation" quand on va à moins de trois fois par semaine à la selle. Si, au contraire, on a plus de quatre fois par jour des selles, on parlera alors de "diarrhée", détaille Jean-Louis Frossard, selon qui, scientifiquement, on parle de "poids" des selles plutôt que de leur "fréquence". Dans les pays occidentaux, ce poids se situe "normalement entre 100 et 300 grammes par jour chez l'adulte en bonne santé", nuance-t-il.



Quels aliments doit-on privilégier pour favoriser un juste transit intestinal? Qu'est-ce que le microbiote intestinal et comment en prendre soin? Quels sont les liens entre santé de l'intestin et santé mentale?

Juliane Roncoroni et l'équipe du Point J