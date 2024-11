Podcast - C'est quoi, la pilule du lendemain?

Mercredi 13 novembre, le Tribunal fédéral a refusé d’élargir les lieux de vente où se procurer la pilule du lendemain, qui ne pourra donc pas être achetée en droguerie, contrairement à ce que souhaitait son distributeur. Le Point J s’est intéressé au fonctionnement de cette contraception d’urgence et à l’encadrement dont son utilisation fait l’objet en Suisse.

La pilule du lendemain est un moyen de contraception d’urgence hormonale, qui doit être pris rapidement après un rapport sexuel non ou mal protégé (au plus tard trois ou cinq jours après le rapport sexuel, selon la pilule choisie) si une grossesse n’est pas désirée.

"On sait que plus tôt on va le prendre, plus ça a des chances d’être efficace. Pourquoi? Parce que ce sont des médicaments qui vont empêcher l’ovulation, qui vont permettre, en fait, de laisser mourir les spermatozoïdes avant que l’ovule soit libéré pour qu’il n'y ait pas de fécondation", explique le Dr. Julien Flückiger, médecin et responsable du Centre de santé sexuelle – planning familial du CHUV. "Donc si la personne qui prend la contraception d’urgence a déjà ovulé, c’est trop tard".

En Suisse, toutes les femmes, mineures et majeures, peuvent avoir accès à la pilule du lendemain, tant qu’elles sont capables de discernement.

Il n’y a pas de risque sur la santé, sur la fertilité, à la prendre de manière répétée. Par contre, on n’encourage jamais à ce que ce soit la méthode de contraception choisie, parce qu’elle est moins efficace qu’une autre contraception. Dr. Julien Flückiger, médecin et responsable du centre de santé sexuelle - planning familial du CHUV

Il y a un protocole à suivre pour obtenir cette contraception d’urgence: les personnes voulant obtenir une pilule du lendemain doivent préalablement avoir un entretien avec un ou une professionnel·le de santé, remplir un questionnaire et prendre la pilule devant le ou la professionnel·le de santé. Pour Mélanie Levy, professeure assistante en droit de la santé et co-directrice de l'Institut de droit de la santé à l’Université de Neuchâtel, cette procédure complique l’accès à la pilule du lendemain.

Quels sont les différentes pilules du lendemain que l'on trouve en Suisse? Quels sont les facteurs pouvant influer sur leur efficacité? Comment leur utilisation est-elle encadrée?

>> Ecoutez l’épisode entier : C'est quoi, la pilule du lendemain ? / Le Point J / 13 min. / aujourd'hui à 17:00

Grégoire Molle et l'équipe du Point J