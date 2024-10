Changement d’heure, retour de vacances, êtes-vous à jour avec vos nuits? Comme 33% de la population suisse, vous souffrez peut-être de troubles du sommeil. Des nuits trop courtes peuvent engendrer un manque de productivité au travail, une baisse des performances cognitives, plus d’accidents, mais aussi une tendance plus forte à développer des maladies chroniques cardiovasculaires.

Ça change quoi pour vous, mal dormir ? / Ça change quoi pour vous ? / 2 min. / mercredi à 14:07

A partir du moment où cela a des conséquences sur votre qualité de vie et vos journées, il faut consulter. Un moyen plus mécanique a la cote: les couvertures lestées, avec des billes.



"Ces couvertures lestées vont activer des récepteurs sensoriels du toucher profond et par ce biais-là, inhiber notre système sympathique, activé généralement quand on est stressés", expliquait en février dernier Laurence Bayer, biologiste au centre de médecine du sommeil aux HUG dans le 19h30.

Et vous dans tout ça?

Chaque personne a des besoins de sommeil différents. Observez votre manière de dormir pendant les vacances pour mieux comprendre les vôtres.

Le cerveau apprécie également la régularité. Essayez, dans la mesure du possible, de vous coucher et de vous réveiller à des heures fixes, dans un environnement calme et à une température adéquate.

Claire Burgy