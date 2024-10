Les professionnels de la santé se sont mis d'accord sur la tarification ambulatoire

Médecins, hôpitaux et assureurs ont trouvé un accord mardi sur l’organisation de la future tarification pour les soins ambulatoires — actuellement le Tarmed—, fruit de plusieurs années de travail. Le nouveau système — Tardoc— comprendra des tarifs à la prestation et des forfaits.

Le système de tarification ambulatoire détermine comment les médecins et les hôpitaux sont remboursés par l'assurance maladie obligatoire. Elaboré il y a 20 ans, le Tarmed actuel est aujourd'hui obsolète, car ses prix n'ont pas suivi l'évolution technologique du domaine de la santé. Le système réformé, dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2026, devrait donc mieux convenir à la réalité actuelle.

La conseillère fédérale en charge de la Santé Elisabeth Baume-Schneider a salué dans Forum cette "étape importante". Ce compromis montre que "le système de santé est réformable". Tardoc introduira "plus de transparence et d'équité", a-t-elle ajouté.

La Jurassienne a également assuré que ce nouveau système permettrait de "maîtriser le système global". "Actuellement, certaines prestations sont trop facturées et d'autres plus assez et ce système tarifaire doit être neutre financièrement. Donc si des tarifs augmentent, d'autres devront être revus", a-t-elle expliqué au micro de la RTS.

La tarification actuelle obsolète

Dans le détail, certains actes médicaux sont actuellement facturés très cher à l'assurance du fait de leur complexité à être réalisés en 2004, au moment de la création du système actuel. Mais la technologie rend désormais plus facile leur réalisation et permet donc un tarif plus bas.

N'arrivant pas à se mettre d'accord entre eux et avec le Conseil fédéral, les acteurs du monde de la santé se sont vus imposer un ultimatum en juin dernier, fixé au 1er novembre, au risque de se faire imposer une solution en cas de manquement.

L'accord trouvé mardi respecte notamment les conditions financières du Conseil fédéral qui devrait donc donner son feu vert.

Réorganisation des tarifs et apparition de forfaits

Concrètement, cette nouvelle tarification changera la manière dont les assurances maladie payent les médecins et les hôpitaux grâce à une réorganisation des tarifs. Elle s'appliquera à la fois sur le montant et sur le modèle de financement.

Autre nouveauté, les forfaits feront leur apparition afin de ne plus facturer l'acte en soi mais toutes les prestations d'une journée de soins. Ils seront par exemple appliqués pour de la radiothérapie ou des chimiothérapies dont les soins se font en ambulatoire.

Les nouveaux tarifs s'appliqueront lorsqu'une grosse infrastructure médicale est nécessaire, comme pour une IRM, une radio ou une opération. Pour les simples consultations dans un cabinet, la tarification à l'acte, en fonction de ce que fait le médecin, demeure.

A noter que l'ambulatoire représente 13 milliards de francs par an.

