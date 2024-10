Le stress, un trouble psychique encore tabou et banalisé

La Journée mondiale de la santé mentale est consacrée cette année au stress, ce jeudi 10 octobre. Pour l’occasion, l’émission On en parle a rencontré Aurélie Lattion, docteure en neurosciences et coordinatrice du réseau Swiss Stress Network.

Le stress est au cœur de la Journée mondiale de la santé mentale ce jeudi 10 octobre. Plusieurs événements sont prévus à travers la Suisse, comme des conférences, des expositions et des spectacles.

Selon une étude de 2022 de Promotion Santé Suisse, 30% de la population active se dit épuisée émotionnellement. Un record depuis 2014.

Une banalisation du stress

Pour Aurélie Lattion, coordinatrice du réseau Swiss Stress Network, regroupant plus de 70 chercheurs et chercheuses et docteure en neurosciences à l'EPFL, le stress est encore aujourd’hui un tabou dans la société, notamment à cause de sa banalisation. "Comme tout le monde est stressé, nous avons l’impression que c’est normal. On se dit: ‘pourquoi est-ce que je serais plus stressé qu'un autre?’. Il y a aussi un côté ‘productivité’: pour être bon, pour être performant, il faut être stressé. Mais cela peut justement amener du mauvais stress", explique la spécialiste dans l’émission On en parle du 9 octobre 2024.

Une idée reçue qui affecte particulièrement les hommes. "Il y a toujours ces stéréotypes d'un homme fort, qui ne souffre pas et qui est encore plus dans la banalisation du stress", explique Aurélie Lattion.

Le stress chronique, dangereux pour la santé

"Lorsqu'on est face à une situation stressante, notre corps doit s'adapter et va mettre en place toute une série de mécanismes pour s'adapter à cette situation", explique Aurélie Lattion. "Des parties du cerveau s'activent et libèrent des hormones qui ont des effets sur notre corps et sur notre cerveau."

Si le stress peut être bénéfique, par exemple avant une compétition sportive ou une pièce de théâtre, gare au stress chronique. Long ou fréquent, celui-ci peut mener à l'épuisement physique et psychique.

Repérer les premiers signes de fatigue est crucial. "Des changements physiques, des troubles de la digestion, des troubles du sommeil, des douleurs sont possibles. On peut aussi avoir des problèmes émotionnels, comme de l'irritabilité, de la colère, du manque de confiance en soi ou des problèmes de concentration", précise Aurélie Lattion, qui conseille de s’adresser à son médecin généraliste en cas de symptômes afin de se faire orienter vers des professionnels de la santé mentale.

Sujet radio: Mathieu Truffer

Adaptation web: Myriam Semaani