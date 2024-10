Le nouveau traitement préventif contre la bronchiolite commence à être distribué en Suisse

Les premières injections d’un traitement préventif contre la bronchiolite sont en cours dans les maternités et cabinets de pédiatrie en Suisse. Conçu pour réduire drastiquement les hospitalisations des nourrissons, ce médicament est bien accueilli par les professionnels de la santé et les parents, malgré des défis de distribution.

A quatre mois, la petite Mathilde a aujourd'hui rendez-vous chez sa pédiatre à Epalinges (VD) pour une piqûre. La voici désormais immunisée contre la bronchiolite, grâce à un nouveau traitement tout juste arrivé Suisse. Le fabricant Sanofi livre les premières doses ces jours-ci dans le pays, et ses parents les attendaient avec impatience. "Sachant les conséquences de la maladie, ça vaut vraiment le coup de vacciner, pas d’hésitation de mon côté", confie son père Raphaël Rovelli vendredi dans le 19h30 de la RTS.

La bronchiolite entraîne l'hospitalisation de 1 à 3% de tous les nourrissons et jeunes enfants, selon l'OFSP. Comme il s'agit d'une maladie très courante, ce pourcentage suffit à causer entre 3000 et 6000 hospitalisations par an en Suisse. Ce nouveau traitement, un anticorps monoclonal, vise à réduire les complications.

"C’est une maladie qui va créer une inflammation, boucher les petites bronches et provoquer des difficultés à respirer et à s’alimenter chez les bébés", souligne Magaly Jacquier-Goetschmann, co-présidente du Groupement des pédiatres vaudois. Et de rappeler que dans des pays comme l’Allemagne ou l’Espagne, où le traitement était déjà disponible l’an passé, les hospitalisations ont chuté de 80%. "Si on obtient ce résultat ici, ce serait une révolution dans la pédiatrie."

Une solution attendue, mais livrée au compte-gouttes

Malgré l’enthousiasme, la mise à disposition des doses se fait progressivement, et les pharmacies doivent composer avec des approvisionnements irréguliers. Le coût élevé du médicament – 400 francs la dose – incite également les pharmaciens à bien évaluer leurs commandes pour éviter des pertes [lire aussi l'encadré].

"Certaines pharmacies préfèrent se coordonner pour s’assurer que les doses disponibles soient bien utilisées", explique Christophe Berger, président de la Société vaudoise de pharmacie.

Un besoin de santé publique reconnu

Pour les pédiatres, ce traitement est crucial. Chaque hiver, les services d’urgence et les unités pédiatriques se retrouvent submergés par les cas de bronchiolite, avec des centaines de bébés nécessitant parfois de l’oxygène ou une aide à l’alimentation.

"Chaque année, on compte entre 2000 et 3000 hospitalisations en Suisse à cause de la bronchiolite, donc ce traitement permettra à de nombreux bébés de l’éviter", a expliqué Géraldine Blanchard-Rohner, médecin responsable de l’unité d’immuno-vaccinologie pédiatrique aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).

>> Revoir dans le 19h30 l'interview intégrale de Géraldine Blanchard-Rohner : Traitement contre la bronchiolite : les explications Géraldine Blanchard-Rohner, médecin responsable de l’unité d’immuno-vaccinologie pédiatrique aux HUG / 19h30 / 2 min. / aujourd'hui à 19:30

Ce traitement, bien qu’il ressemble à une vaccination, fonctionne différemment en utilisant une " immunisation passive", décrit la spécialiste: "On donne passivement des anticorps qui vont immédiatement neutraliser le virus dès qu’il entre dans l’organisme".

Une campagne effectuée dans les temps

Le déploiement de la campagne est déjà en cours dans plusieurs hôpitaux, tels que la maternité du CHUV à Lausanne et l’Hôpital du Valais et un démarrage prévu lundi aux HUG. Selon les autorités sanitaires, le calendrier devrait permettre d’administrer le traitement avant le début de l’épidémie hivernale, attendue entre mi-novembre et mars, avec un pic en janvier.

Si la couverture dépend du choix des parents, les pédiatres sont optimistes. "Ce traitement est très attendu. Les parents sont bien informés des risques de la bronchiolite et de la surcharge des hôpitaux en hiver", conclut Géraldine Blanchard Rohner, confiante que la majorité des familles optera pour ce geste préventif.

Reportage TV: Pascale Defrance

Propos recueillis par: Gabriel de Weck

Adaptation web: Tristan Hertig