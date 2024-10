L'exposition au rayonnement non ionisant de la 5G augmente mais reste faible

Avec la 5G, l'exposition de la population au rayonnement non ionisant (RNI) a "légèrement" augmenté en deux ans dans les lieux où les appareils mobiles sont très utilisés. Les Suisses restent cependant globalement faiblement exposés au RNI, indique jeudi l'OFEV.

La santé de la population est assurée, relève l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) dans son troisième rapport de monitoring du RNI portant sur l'année 2023. Ce rayonnement est notamment émis par les antennes de téléphonie fixe et mobile, les téléphones portables, les émetteurs de radio, les réseaux informatiques sans fil (WLAN), les appareils électroménagers ainsi que par les lignes électriques et de chemin de fer.

Ce monitoring national a été effectué dans les mêmes lieux qu'en 2021, permettant pour la première fois de comparer les résultats obtenus. Les endroits où la population est la plus exposée au RNI sont les aéroports, les gares et les arrêts de tram de par le grand nombre d'utilisateurs d'appareils mobiles qui s'y trouvent.

L'office fédéral assure que les "valeurs élevées" mesurées dans ces lieux de forte affluence "restent néanmoins clairement en dessous des valeurs limites d'immission".

Trois types différents de mesures

Plus généralement, l'exposition de la population suisse au RNI est "faible" sur l'ensemble du territoire et la santé de la population est protégée, selon l'OFEV. Les valeurs les plus basses ont été mesurées dans la nature et l'exposition au RNI dans les écoles est également faible, avec des valeurs semblables à celles relevées dans le cadre d'études internationales.

Trois types de mesures ont été effectués dans le cadre de l'analyse. Le RNI a d'abord été mesuré sur des itinéraires prédéfinis, situés dans des lieux publics et dans les transports en commun. Il a aussi été mesuré à l'intérieur de logements. Finalement, quelque 70 stations de mesure fixes permanente ont livré des données.

L'OFEV est chargé depuis 2019 de relever périodiquement l'exposition de la population au RNI. Elle a mandaté pour ce faire un institut et trois bureaux d'ingénieur regroupés en au sein du consortium SwissNIS.

ats/juma