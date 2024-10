L’étonnant succès du dépistage opportuniste du cancer du sein

Près d'un tiers des Romandes entre 50 et 74 ans effectue un dépistage du cancer du sein en dehors des programmes cantonaux. Un taux étonnement élevé concernant des examens qui sont plus chers, à la charge des patientes et qui n'offrent pas une meilleure efficacité.

Tous les cantons romands proposent aux femmes entre 50 et 74 ans une mammographie tous les deux ans pour déceler une éventuelle tumeur cancéreuse avant l'apparition de symptômes.

Malgré des disparités importantes entre les cantons, la participation moyenne en Romandie est de 49,4%, selon les données du monitorage suisse de ces programmes, soit près d'une femme sur deux.

>> Ecouter un sujet de « On en parle » (RTS La 1ère) sur les disparités cantonales du recours au dépistage du cancer du sein : Depositphotos - SimpleFoto Le röstigraben du dépistage du cancer du sein / On en parle / 9 min. / le 16 août 2024

Ce dépistage organisé cohabite avec une autre forme de dépistage dit "opportuniste". Il s'agit également d'examens pour déceler un éventuel cancer du sein à un stade précoce, mais prescrits par le médecin généraliste ou le gynécologue d'une patiente, en dehors d'un programme cantonal.

Le dépistage opportuniste passe sous les radars

Contrairement au dépistage organisé, cette forme opportuniste n'est pas inscrite dans un registre, il n'existe donc pas de chiffres officiels sur le taux de recours des femmes de Suisse romande.

Toutefois, l'Office fédéral de la statistique mène tous les cinq ans une Enquête suisse sur la santé, la dernière remontant à 2022. Les chiffres de cette enquête sont calculés sur la base des comportements auto-déclarés de citoyens et citoyennes sondés par téléphone.

A la question "La dernière fois, pour quelle raison avez-vous fait cette mammographie?", 84,3% des Romandes âgées de 50 à 74 ans, éligibles à un programme cantonal, ont répondu par la modalité "A titre préventif, check-up sans symptômes", ce qui est précisément la définition du dépistage. Soustraction faite du taux de participation dans les programmes cantonaux, le recours au dépistage opportuniste serait de 34,9% en Suisse romande.

Toutefois, ce chiffre est probablement exagéré. Selon Jean-Luc Bulliard, responsable du secteur épidémiologie et science des données au Centre universitaire de médecine générale et santé publique à Lausanne (Unisanté), la fiabilité de ce type d’enquête est indicative. Les chiffres obtenus tendent à exagérer les comportements rapportés en matière de prévention. La participation romande au dépistage opportuniste par des femmes éligibles au programme de dépistages est plus raisonnablement d'un peu moins d'une femme sur trois, voire d'une sur quatre. C'est un chiffre important, car les différences entre les programmes organisés et opportunistes sont nombreuses, notamment en ce qui concerne les examens pratiqués et les coûts qu'ils engendrent.

Plus d’examens et un prix qui double

Dans le dépistage organisé, la mammographie consiste à prendre deux clichés de chaque sein. Ces clichés sont lus par deux médecins radiologues différents, ce qui augmente la fiabilité du résultat donné. Selon ce résultat, une échographie complémentaire peut être demandée. Le nombre d'examens réalisés est limité au strict minimum.

Côté dépistage opportuniste, différentes prestations peuvent être proposées comme une consultation avec le radiologue, une mammographie avec plus de quatre clichés, ou un ultrason, soit une échographie du sein.

Cette liste d'examens peut varier d'une personne à l'autre, mais notre enquête révèle que, dans la plupart des cas, le dépistage opportuniste comprend une consultation, une mammographie et une échographie, pour un coût compris entre 400 et 500 francs. C'est plus du double du prix des examens prescrits dans le cadre d'un programme.

Le dépistage organisé, c'est gratuit… ou presque

Or, selon l'Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, le dépistage hors des programmes cantonaux n'est pas pris en charge par l'assurance de base.

Une exception existe concernant des femmes qui, avant 50 ans déjà, présentent un risque accru de cancer du sein pour des questions génétiques ou héréditaires notamment. Dans ce cas, il est conseillé de se renseigner auprès de son médecin et de son assureur, car les examens qui permettent de définir ce risque peuvent coûter très cher.

Enfin, certaines assurances complémentaires peuvent prendre en charge tout ou partie de ces frais, mais ce n’est de loin pas systématique.

La mammographie dans un programme, c'est une vingtaine de francs à payer tous les deux ans Nathalie Fleury, directrice de l’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE

Pour les participantes à un programme cantonal, en revanche, seule la quote-part de 10% est perçue, et hors franchise, ce qui représente une vingtaine de francs. Un montant qui est pris en charge par la collectivité dans le canton du Jura et peut être remboursé, sur demande, par les programmes dans les cantons de Genève et du Valais pour les femmes au bénéfice d'un subside à l'assurance maladie.

Des examens pas nécessaires

Selon Sara Vesnaver Megalo, co-présidente du Groupement des gynécologues vaudois, l’échographie en complément de la mammographie est nécessaire pour les femmes avant 50 ans. Avant la ménopause, la densité mammaire est plus grande et rend difficile la lecture des mammographies. Passé la ménopause, "il n'y a pas de raison médicale" à faire d'office un ultrason selon cette spécialiste.

Il n'y a pas de raison médicale à faire d'office un ultrason Sara Vesnaver Megalo, co-présidente du Groupement des gynécologues vaudois

Les patientes peuvent donc tout à fait demander à ne faire qu'une mammographie à leur médecin, pour un résultat moins cher et aussi efficace. Il convient toutefois de relever que, dans ce cas, les clichés des mammographies ne seront lus que par un médecin radiologue. Une seconde lecture peut être organisée par le médecin, mais ce n'est bien évidemment pas gratuit.

De toute façon, de l'expérience de Sara Vesnaver Megalo, souvent, les femmes qui demandent à faire le dépistage avec leur médecin habituel demandent également à cumuler une mammographie et une échographie. La force de l'habitude sans doute pour de nombreuses patientes qui se sont fait dépister avant l'âge de 50 ans et qui souhaitent effectuer les mêmes examens après leur ménopause.

Payer plus pour une efficacité similaire

Il est toutefois étonnant que, malgré la gratuité, ou la quasi-gratuité, du dépistage organisé, autant de femmes en Suisse romande aient recours au dépistage opportuniste. Une situation énigmatique pour les très nombreuses personnes contactées durant cette enquête, autant du côté des programmes, que des assureurs et des professionnels de la santé.

Un problème d'information, autant du côté des modalités du dépistage organisé que des coûts du dépistage opportuniste, explique peut-être en partie cette situation. Il apparaît également que de nombreuses femmes privilégient le lien de confiance avec leur médecin et ne souhaitent pas apprendre une possible mauvaise nouvelle de la part d'une personne inconnue. Elles sont prêtes à payer de leur poche pour cela. D'autres souhaitent un résultat immédiat de leurs examens, un délai impossible à tenir dans le cadre d'un dépistage organisé en raison de la double lecture systématique des clichés.

Du côté du canton de Genève, qui affiche le taux de participation au programme organisé le plus bas de Suisse romande, plusieurs spécialistes nous ont rapporté que certains gynécologues décourageraient leurs patientes de participer au programme cantonal pour se faire dépister chez eux, avec la promesse d'un résultat plus fiable grâce au "combo" mammographie + échographie. Un cas de figure qui pourrait se produire dans n'importe quel canton.

Les performances similaires de deux formes de dépistages

Pourtant, l'épidémiologue Jean-Luc Bulliard est formel: "En termes de qualité et d'efficacité, les performances des dépistages organisés et opportunistes sont tout à fait comparables." Trois études récentes plaident même en faveur des programmes. Elles concluent que le dépistage organisé entraînerait un moindre recours à la mastectomie et aux traitements lourds, un rallongement de l'espérance de vie et une détection de tumeurs à un stade moins avancé.

Ces résultats sont toutefois à nuancer, selon Jean-Luc Bulliard, du fait de la situation complexe de la Suisse entre cantons avec dépistage organisé, d'autres sans et la cohabitation des deux types de dépistage. En définitive, c'est dans la fréquence des dépistages que ces différences pourraient se jouer.

Deux ans, c'est l'intervalle unanimement reconnu comme étant optimal Jean-Luc Bulliard, responsable du secteur épidémiologie et science des données à Unisanté

Le dépistage organisé propose une mammographie tous les deux ans et c'est, de l'avis de ce spécialiste, la bonne fréquence. Un laps de temps de moins de deux ans pourrait favoriser l'apparition de cancer radio-induis par l'exposition aux rayons X. Un délai plus grand réduit l’opportunité de déceler une tumeur à un stade précoce. Or, concernant le dépistage opportuniste, il y a peu de données et la fréquence des examens n'est pas connue. Certaines femmes le font peut-être chaque année, d'autres tous les trois, quatre ou cinq ans, ou une fois dans une vie.

>> Ecouter un sujet de CQFD sur l’efficacité du dépistage du cancer du sein : OtnaYdur De l'efficacité du dépistage du cancer du sein / CQFD / 21 min. / le 27 juin 2023

Reste que participer au dépistage organisé de son canton, à celui opportuniste avec son médecin habituel, comme la décision de ne pas se faire dépister du tout - en raison des effets nocifs possibles du dépistage, comme les faux-positifs, mais surtout le surdiagnostic - doit être un choix personnel, une décision éclairée, faite en connaissance de cause, car comme dit l'adage: "Une femme avertie en vaut deux!"

Sébastien Blanc