Des cantons alémaniques ne proposent pas de programmes de dépistage du cancer du sein

En Suisse, 4 femmes sur 10 n'ont pas accès à un programme cantonal de dépistage remboursé par l'assurance maladie. C'est le cas dans plusieurs cantons alémaniques. Reportage à Zurich.

En Suisse, toutes les femmes ne sont pas égales face au dépistage du cancer du sein. La Romandie, le Tessin et certains cantons alémaniques offrent des programmes de dépistage pour toutes les femmes entre 50 et 74 ans, au sein desquels les mammographies sont remboursées. Mais en Suisse centrale et à Zurich, rien de tel.

Pour se rassurer, Caroline Hobi, une Zurichoise de 52 ans, a décidé de se faire dépister pour le cancer du sein. Désormais, c’est mammographie et ultrason tous les deux ans. Pour ces prestations, elle paie 380 francs de sa poche, car le canton de Zurich ne les rembourse pas.

Si Zurich reconnaît l’efficacité du dépistage, le canton se pose la question de l'utilité d’un programme public. "Nous évaluons un programme cantonal de dépistage du cancer du sein en tenant compte des bases scientifiques, des avantages et des risques tels que les faux positifs et l'impact financier pour les contribuables", a répondu la direction de la santé publique zurichoise.

Position "incompréhensible"

Pour la conseillère nationale PLR et médecin zurichoise Bettina Balmer, cette position est incompréhensible. Elle se bat pour que son canton introduise un tel programme de toute urgence. "Avant, ça allait parce qu'on avait beaucoup de faux positifs et d'examens inutiles. Mais la médecine fait des progrès. Maintenant, ce n'est plus justifié de ne pas proposer de programme de dépistage", estime-t-elle.

Pour le chercheur Jean-Luc Bulliard, un programme de dépistage public est toujours plus sain pour les coûts de la santé qu’un dépistage volontaire dit "opportuniste", où les femmes doivent décider de se faire tester elles-mêmes.

Dépistage par programme plus efficace

"Dans le dépistage opportuniste, le médecin a souvent recours à d’autres examens complémentaires comme l'échographie. Ces examens complémentaires peuvent aider à poser le diagnostic, mais ils ont un coût. A efficacité égale, on estime que le coût du dépistage opportuniste est deux fois plus élevé que celui du dépistage par programme", explique ce chef du secteur Département Epidémiologie à Unisanté (VD).

De plus, une récente étude de l'université de Lucerne montre que dans les cantons disposant d'un programme standardisé, les nodules tumoraux sont significativement plus petits et le taux d'atteinte des ganglions lymphatiques plus faible que dans les cantons sans programme. Ce qui signifie de meilleures chances de guérison pour les personnes concernées.

Julien Guillaume/juma