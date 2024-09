Comment apprendre à mieux respirer?

Pourquoi on respire souvent "mal" dans notre quotidien? "Bien" respirer peut nous aider à gérer notre stress, notre anxiété et à réguler nos émotions. Comment? Décryptage dans Le Point J avec Mathieu Saubade, médecin du sport et médecin rééducateur au CHUV et à Unisanté.

"Une bonne respiration, c'est bien utiliser son diaphragme, qui est le principal muscle respiratoire. On parle là de respiration abdominale, car on aide nos poumons à bien respirer. Mal respirer, c'est mal utiliser son diaphragme, et cela se traduit en une respiration haute, superficielle", explique le médecin, interrogé dans Le Point J.

Ainsi, cette respiration "superficielle" utilise plutôt les muscles du haut du corps tels que les trapèzes et les muscles intercostaux, ce qui va induire différents problèmes: des tensions musculaires au niveau des épaules, au niveau du dos, un mauvais sommeil, une mauvaise digestion, du stress et de l'anxiété. "Et la posture avec les bras surélevés qui tiennent un smartphone, le cou en avant et les épaules renfermées peut entraîner une mauvaise respiration", souligne Mathieu Saubade.

Entreprendre une respiration abdominale et calme, cela vient toucher un "chef d'orchestre" au niveau du cerveau, plus précisément au niveau du tronc cérébral et de la moelle épinière, qu'on appelle le système nerveux autonome. Mathieu Saubade, médecin du sport et médecin rééducateur au CHUV et à Unisanté

"Le système nerveux autonome a une fonction régulatrice de tous nos organes - notre coeur, nos poumons, nos muscles, notre système digestif, notre cerveau, notre système émotionnel, nos cinq sens". Ainsi, la respiration abdominale va activer le système parasympathique, qui est la branche relaxante du système nerveux autonome.

Selon le spécialiste, c'est très intéressant d'agir sur une respiration consciente pour avoir différents effets bénéfiques de relaxation, notamment. Ce lien entre la respiration et santé émotionnelle et physique est prouvé scientifiquement. "C'est facile, sans effets secondaires, et tout le monde peut le faire", souligne Mathieu Saubade.

Quelles sont les techniques de respiration les plus courantes? Quel lien entre respiration et régulation du système nerveux autonome? C’est quoi la cohérence cardiaque et comment cela fonctionne?

>> Ecouter l'éopisode complet : Pexels Comment apprendre à mieux respirer ? / Le Point J / 16 min. / aujourd'hui à 17:00

Juliane Roncoroni et l'équipe du Point J