Les recherches se poursuivent après l'effondrement d'un échafaudage à Prilly, les trois victimes identifiées

Les trois victimes de l'accident de chantier de Prilly (VD) ont été identifiées. Il s’agit de trois ouvriers travaillant sur le chantier dont un Suisse de 43 ans, un Cap Verdien de 35 ans et un Français de 30 ans, ont annoncé vendredi soir l'Etat de Vaud et la police vaudoise.

Les familles ont été avisées et prises en charge par la cellule psychologique de l'Equipe de soutien d'urgence (ESU).

Le bilan des blessés n'a pas évolué: quatre blessés graves, deux blessés moyens et deux blessés légers, dont six hospitalisés au CHUV et un héliporté aux HUG.