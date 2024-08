Vevey célèbre les cinq ans de la dernière Fête des vignerons

Cinq ans après la dernière Fête des vignerons, Vevey (VD) se pare à nouveaux des couleurs de la fête. La ville propose samedi une journée de célébration avec notamment un cortège, des concerts et de la danse.

Le défilé, qui réunit plus de 650 acteurs et figurants de la fête, est parti à midi pour se rendre au Jardin du Rivage. Plusieurs groupes emblématiques de la fête y étaient représentés, tels que les Fourmis, les Bourgeons ou les Effeuilleuses. Bonne humeur, costumes de toutes les couleurs, musique et danse étaient au rendez-vous samedi dans les rues de Vevey, de quoi replonger dans les souvenirs de la Fête des vignerons.

Pour certains, ce cinquième anniversaire, organisé par l'Association des amis de la Fête des vignerons avec le soutien de la Confrérie des vignerons, était l'occasion de dépoussiérer leur costume ou d'en mettre un nouveau. Une jeune figurante raconte par exemple à la RTS avoir dû donner ses habits à sa petite soeur, car ceux-ci ne lui allaient plus. La jeune fille était en effet encore enfant lors de la dernière édition en 2019. Mais pas question de se priver du plaisir des retrouvailles: sa famille lui a cousu un nouveau costume pour le cortège.

"On a une communauté très forte, qui sont des amoureux de la fête des vignerons et on ne peut pas simplement les laisser dormir pendant 20 ans. On doit de temps en temps les rassembler, leur montrer que l'esprit de la fête est toujours là", explique Nicolas Gehrig, le nouvel abbé-président de la Confrérie des vignerons de Vevey, dans le 19h30 de la RTS.

Projection du spectacle de 2019

Les spectateurs sont venus en nombre applaudir le spectacle, malgré la chaleur les forçant à s'amasser dans les coins d'ombre. Pour se rafraîchir, ils pourront déguster les crus locaux au Jardin des Vins ou profiter des places de pique-nique mises à disposition. Des démonstrations de cors des Alpes, de chant et de samba s'enchaîneront par ailleurs sur la scène du Théâtre de Verdure pour poursuivre les festivités dans l'après-midi.

Pour clôturer cette journée d'anniversaire, le spectacle de 2019 sera projeté à l'Open Air de Vevey afin de faire revivre la magie de la Fête des vignerons. "Quand on fait cette fête, on repart avec un bagage, un lien humain entre les gens et les générations qui est très fort", indique Olivier Conne, président de l’Association des amis de la Fête des vignerons, à l’origine de cet anniversaire. Son objectif est de s’assurer que l’émotion reste intacte, afin de passer le flambeau de l’organisation.

"Je crois que tout le monde a ce souvenir bien enfoui et a envie de le revivre, à intervalles réguliers si on peut", déclare Olivier Conne.

