Vetropack stoppe sa production séance tenante au lieu de fin août

Le fabricant d'emballages Vetropack a annoncé mercredi l'arrêt immédiat de la production sur son site de St-Prex, initialement agendé pour août 2024. La direction justifie "cette mesure irréversible" par le mauvais état de la cuve de fusion et par un effectif réduit ne garantissant plus le fonctionnement sécurisé de l'usine.

En plus de l'ancienneté et du remplacement nécessaire de la cuve de fusion, Vetropack met en cause la grève de son personnel au mois de mai, durant laquelle "les installations de refroidissement ont souffert d'une surcharge temporaire", suite à quoi une expertise des installations avait été demandée.

Déplorant le manque de personnel présent avec "un nombre inhabituellement élevé d'arrêts maladie" ne permettant pas d'assurer la fabrication du verre, la direction reste cependant optimiste quand aux livraisons de ses clients prévues durant la phase de transition de la production vers d'autres usines du groupe.

L'entreprise a informé les représentants des employés et les collaborateurs dans la journée.

ats/hkr