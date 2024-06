Véritable institution vaudoise, le zoo de Servion célèbre son 50e anniversaire

Institution vaudoise emblématique, le zoo de Servion (VD) célèbre ce week-end son demi-siècle d'existence. De nombreuses animations mettant les animaux à l'honneur sont au programme, tandis que l'actuel directeur, Roland Bulliard, en profitera pour passer la main.

Le zoo de Servion a ouvert ses portes le 15 juin 1974 sur l'impulsion de trois frères passionnés de zoologie: Charly, Gilbert et Max Bulliard, respectivement horloger, restaurateur et maçon. "Les débuts furent modestes, mais déjà des espèces impressionnantes comme des bisons des plaines d'Amérique, des ours, des lions ou des pumas habitaient les lieux", se souvient le zoo dans un communiqué.

Aujourd'hui, plus de 200 animaux d'une soixantaine d'espèces différentes, "avec une prédilection pour les félins, les primates et quelques herbivores", se côtoient sur environ 60'000 mètres carrés. Le zoo participe à des programmes internationaux de reproduction et de préservation d'espèces menacées comme le tigre de Sibérie, la panthère des neiges, le lémur aux yeux turquoise ou l'ours brun de Syrie.

Régimes alimentaires variés

Au quotidien, les neuf employés de l'équipe animalière préparent "plus de 30 régimes alimentaires" distincts, allant de 13 kilos de viande rouge pour un tigre à 15 grammes de fruits et insectes pour un ouistiti pygmée. Au total, les pensionnaires consomment chaque année 30 tonnes de viande, autant de foin et presque autant de fruits et légumes.

Les naissances, décès et anecdotes du quotidien des animaux du zoo suscitent un grand intérêt auprès du public. Parmi les moments marquants de la dernière décennie, on peut citer la naissance de deux panthères des neiges et de trois lynx boréaux en 2022, le décès d'Oural, tigre de Sibérie emblématique du zoo en 2021, et la brève évasion de l'ours Martin en 2014.

Ateliers ludiques

Tous ces pensionnaires sont à (re)découvrir lors de ce week-end de festivités, avec des présentations par les soigneurs et par l'inspecteur de la police faune et nature. Plusieurs ateliers ludiques pour les enfants sont également au programme.

Fils de l'un des fondateurs, Roland Bulliard, aux commandes du zoo depuis 2004, profitera de l'occasion pour transmettre le flambeau à ses deux filles, Virginie et Céline.

ats/juma