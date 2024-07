Un transformateur en feu à Pully, panne de courant dans la commune

Un transformateur électrique a pris feu à la suite d'une explosion au sein de l'entreprise Tetra Pak à Pully (VD), informe dimanche Alertwiss. Les habitants de la commune vaudoise sont privés d'électricité pour l'instant.

"Aucune mesure particulière ne doit être prise par la population, et il n’y a aucun danger", selon Alertswiss.



Les services téléphoniques et de transmission de données peuvent être perturbés, et la durée de la panne est inconnue, précise l'alerte, qui ajoute que "l'électricité sera rétablie aussi vite que possible".



Interrogé par Keystone-ATS, un porte-parole de la police vaudoise a indiqué que l'explosion avait a priori impacté uniquement le transformateur. Aucun blessé n'a été signalé. La panne de courant touche quasiment toute la population de Pully.

ats/nr