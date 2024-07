Un transformateur en feu a privé Pully de courant dimanche soir

Un transformateur électrique a pris feu dimanche soir à la suite d'une explosion au sein de l'entreprise Tetra Pak à Pully (VD), a informé dimanche Alertwiss. Les habitants de la commune vaudoise ont été privés d'électricité pendant une trentaine de minutes avant que le courant ne soit rétabli.

"Aucune mesure particulière ne doit être prise par la population, et il n’y a aucun danger", a également indiqué Alertswiss.



Les services téléphoniques et de transmission de données peuvent être perturbés et la durée de la panne est inconnue, précisait l'alerte avant le rétablissement du courant.



Un porte-parole de la police vaudoise a indiqué peu après l'incident que l'explosion avait a priori impacté uniquement le transformateur. Aucun blessé n'a été signalé. La panne de courant a concerné quasiment toute la population de Pully.

ats/nr